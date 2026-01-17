مباريات الأمس
"إيقافات وإصابات".. منتخب مصر يفتقد 6 لاعبين في مباراة نيجيريا

كتب - يوسف محمد:

06:00 ص 17/01/2026
يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب نيجيريا اليوم السبت الموافق 17 يناير الجاري، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "محمد الخامس".

ويفتقد المنتخب الوطني للعديد من الغيابات في مباراة اليوم، حيث يغيب 6 لاعبين عن المنتخب في المباراة لأسباب مختلفة، ما بين إصابات وإيقافات.

ويغيب عن منتخب مصر في مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا اليوم، كل من: "مروان عطية، صلاح محسن، حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح ومحمد حمدي".

وجاء غياب الثلاثي، محمد حمدي، ياسر إبراهيم وأحمد فتوح، بسبب الإصابة، فيما يغيب كل من، مروان عطية، صلاح محسن وحسام عبد المجيد، بسبب الإيقاف من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويذكر أن منتخب مصر كان قد تلقى الهزيمة في نصف النهائي أمام السنغال، بهدف دون مقابل، فيما تلقى منتخب نيجيريا الهزيمة أمام منتخب المغرب، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

