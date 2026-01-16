إعلان

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا

كتب : مصراوي

08:31 م 16/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    العراقية نور العزاوي
  • عرض 11 صورة
    خبيرة الأزياء نور العزاوي
  • عرض 11 صورة
    العراقية نور العزاوي
  • عرض 11 صورة
    نور العزاوي من إحدى الجلسات
  • عرض 11 صورة
    نور العزاوي
  • عرض 11 صورة
    نور العزاوي وفيفي عبده
  • عرض 11 صورة
    ويجز وزوجته
  • عرض 11 صورة
    ويجز يعلن ارتباطه رسميا
  • عرض 11 صورة
    نور زوجة ويجز
  • عرض 11 صورة
    ويجز مع نور العزاوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:
فوجئ جمهور مطرب الراب ويجز إعلان ارتباطه رسميا على فتاة من خارج الوسط الفني.
ونشر ويجز صورة له عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات" ولم يكشف عن صورتها.
وبعدها بساعات نشر ويجز صورة لهما احتفالا بالزواج وكتب: اتجوزت حب حياتي".
وتساءل الكثيرون حول من هي زوجة ويجز، وهل تنتمي إلى الوسط الفني، وهل تربطهما علاقة صداقة قبل ارتباطهما؟
ونقدم لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن نور العزاوي زوجة ويجز:
1- اسمها بالكامل نور العزاوي.
2- ولدت في بغداد وهي عراقية الجنسية.
3- تعمل في مجال الفاشن والتصوير.
4- يتابعها 17 ألف على إنستجرام.
5- أشرفت على تصميم ملابس ويجز في العديد من حفلاته الغنائية.
6- أطلقت على فيفي عبده لقب "الزعيمة".
7- شاركت الفنانة هند صبري إحدى جلسات التصوير كمخرج فني.
8- تم اختيارها ضمن قائمة "Dazed" كأحد أهم المؤثرين في الشرق الأوسط.
9- أخفى ويجز ملامحها في البداية وأعلن ارتباطه بها في هدوء ثم كشف عن صورتها.
10- لا تنتمي إلى الوسط الفني.

نور العزاوي زوجة ويجز ويجز زواج ويجز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اتجوز حب حياته".. ويجز يكشف عن الصورة الأولى لزوجته
زووم

اتجوز حب حياته".. ويجز يكشف عن الصورة الأولى لزوجته
منها متذوق طعام الحيوانات.. أغرب الوظائف في العالم
علاقات

منها متذوق طعام الحيوانات.. أغرب الوظائف في العالم

على طريقة توولييت.. هشام ماجد يروج لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه بالسينمات
زووم

على طريقة توولييت.. هشام ماجد يروج لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه بالسينمات
"يراسلونني الآن من أجل التذاكر".. نجم السنغال يوجه رسالة مثيرة قبل نهائي
رياضة عربية وعالمية

"يراسلونني الآن من أجل التذاكر".. نجم السنغال يوجه رسالة مثيرة قبل نهائي
جهات التحقيق تعاين موقع حادث وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم ببنها
أخبار المحافظات

جهات التحقيق تعاين موقع حادث وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم ببنها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان