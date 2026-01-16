من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا

كتب- مروان الطيب:

فوجئ جمهور مطرب الراب ويجز إعلان ارتباطه رسميا على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر ويجز صورة له عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات" ولم يكشف عن صورتها.

وبعدها بساعات نشر ويجز صورة لهما احتفالا بالزواج وكتب: اتجوزت حب حياتي".

وتساءل الكثيرون حول من هي زوجة ويجز، وهل تنتمي إلى الوسط الفني، وهل تربطهما علاقة صداقة قبل ارتباطهما؟

ونقدم لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن نور العزاوي زوجة ويجز:

1- اسمها بالكامل نور العزاوي.

2- ولدت في بغداد وهي عراقية الجنسية.

3- تعمل في مجال الفاشن والتصوير.

4- يتابعها 17 ألف على إنستجرام.

5- أشرفت على تصميم ملابس ويجز في العديد من حفلاته الغنائية.

6- أطلقت على فيفي عبده لقب "الزعيمة".

7- شاركت الفنانة هند صبري إحدى جلسات التصوير كمخرج فني.

8- تم اختيارها ضمن قائمة "Dazed" كأحد أهم المؤثرين في الشرق الأوسط.

9- أخفى ويجز ملامحها في البداية وأعلن ارتباطه بها في هدوء ثم كشف عن صورتها.

10- لا تنتمي إلى الوسط الفني.