أول تعليق من لجنة مفاوضات سد النهضة على رسالة ترامب للرئيس السيسي

علق علاء الظواهري عضو لجنة المفاوضات بسد النهضة، على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس عبدالفتاح السيسي التي عبر خلالها عن استعداده لعودة وساطة الدبلوماسية الأمريكية بشأ أزمة سد النهضة.

وقال "الظواهري"، لمصراوي، إن مصر أجرت مفاوضات مع الجانب الإثيوبي برعاية أمريكية في عام 2020، وتوصلت لاتفاقية من شأنها أن تحفظ حقوق مصر والسودان في مياه النيل، موضحًا أن الاتفاقية شملت سنوات الملء والتخزين وتشغيل سد النهضة.

وأضاف: "بعد توصلنا لبنود الاتفاقية مع الجانب الإثيوبي انسحب ومحضرتش جلسة التوقيع".

وأشار الظواهري، إلى أنه حال توقيع الجانب الإثيوبي على الاتفاقية بوساطة أمريكية ستٌعد خطوة كبيرة في الأزمة ومن شأنها أن تحافظ على حقوق مصر المائية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعث خطابًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمن إشادة بدور الرئيس السيسي في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بجانب عرض أمريكي لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا إزاء أزمة سد النهضة.

وقال ترامب في الخطاب: وانطلاقاً من روح صداقتنا الشخصية والتزام أمريكا بالسلام ورفاهية الشعب المصري، فأنا على استعداد لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة "تقاسم مياه النيل" بشكل مسؤول ونهائي.

وأضاف: "يُدرك فريقي وأنا الأهمية البالغة لنهر النيل لمصر وشعبها، وأرغب في مساعدتكم على تحقيق نتيجة تضمن تلبية احتياجات مصر وجمهورية السودان وإثيوبيا من المياه على المدى البعيد".

وتؤكد الولايات المتحدة أنه لا ينبغي لأي دولة في هذه المنطقة أن تسيطر بشكل منفرد على موارد النيل الثمينة، وأن تُلحق الضرر بجيرانها في هذه العملية.

