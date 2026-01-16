سمسارة واختلفت على العمولة.. الداخلية تكشف تفاصيل إصابة سيدة في العبور

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، ملابسات مقطع فيديو متداول على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه خلاف بين سيدة وشخص على خلفية خلافات مالية، انتهى بإصابة السيدة أثناء تمسكها بباب السيارة عقب انطلاقها.

وتبين من التحريات أن الواقعة حدثت بتاريخ 27 ديسمبر 2025، عندما تقدمت السيدة، وهي سمسارة في مجال العقارات، إلى قسم شرطة أول العبور للإبلاغ عن تعرضها لكدمات متفرقة نتيجة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية سابقة، بالتعدي عليها لفظيًا وانطلاق سيارته أثناء تمسكها بالباب، بسبب خلاف على عمولة عملية شراء وحدة سكنية تم إتمامها لشقيق المتهم.

وتم تحديد وضبط المتهم، الذي أنكر ارتكاب الواقعة وادعى تعرضه للإساءة من الشاكية، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمباشرة الإجراءات واستكمال التحقيقات.