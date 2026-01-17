إعلان

اليوم.. بدء المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

كتب : مصراوي

06:30 ص 17/01/2026

انتخابات المحامين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – أحمد العش:

تنطلق اليوم السبت، المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وضمان حرية اختيار المحامين لممثليهم.

وأوضحت نقابة المحامين، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الانتخابات ستجري وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من جانب النقابة العامة والنقابات الفرعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التصويت وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والحياد، مع توفير التسهيلات الكاملة للمحامين المشاركين.

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات نقابات: الأقصر، قنا، سوهاج، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، وجنوب القليوبية.

وأشارت النقابة إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستستكمل لاحقًا وفق الجدول الزمني الذي أعلنته مسبقًا.

اقرأ أيضًا:
هل يشارك البابا تواضروس في قداس عيد الغطاس؟ مصدر يكشف التفاصيل

شبورة تصل حد الضباب وسحب بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس السبت

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقابة المحامين انتخابات المحامين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيقاف 2 من لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
رياضة عربية وعالمية

إيقاف 2 من لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
"أفضل رابر وأجمد شاب".. 13 صورة ترصد قصة صداقة ويجز وعمر مرموش
مصراوي ستوري

"أفضل رابر وأجمد شاب".. 13 صورة ترصد قصة صداقة ويجز وعمر مرموش
"بعد ياسر إبراهيم".. الإصابات تضرب منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا في أمم
رياضة عربية وعالمية

"بعد ياسر إبراهيم".. الإصابات تضرب منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا في أمم
نتائج الحلقة 19 من دولة التلاوة.. تعرف على سبب خروج عطية الله رمضان
أخبار مصر

نتائج الحلقة 19 من دولة التلاوة.. تعرف على سبب خروج عطية الله رمضان
بعد زواجهما.. 20 إطلالة لـ ويجز اختارتها زوجته نور العزاوي
زووم

بعد زواجهما.. 20 إطلالة لـ ويجز اختارتها زوجته نور العزاوي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
* ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة