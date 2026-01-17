اليوم.. بدء المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

كتب – أحمد العش:



تنطلق اليوم السبت، المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وضمان حرية اختيار المحامين لممثليهم.



وأوضحت نقابة المحامين، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الانتخابات ستجري وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من جانب النقابة العامة والنقابات الفرعية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التصويت وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والحياد، مع توفير التسهيلات الكاملة للمحامين المشاركين.



وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات نقابات: الأقصر، قنا، سوهاج، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، وجنوب القليوبية.



وأشارت النقابة إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستستكمل لاحقًا وفق الجدول الزمني الذي أعلنته مسبقًا.



اقرأ أيضًا:

هل يشارك البابا تواضروس في قداس عيد الغطاس؟ مصدر يكشف التفاصيل



شبورة تصل حد الضباب وسحب بهذه المناطق.. توقعات حالة طقس السبت



