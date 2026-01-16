في سوق العمل بعض الوظائف غريبة، وهناك رواتب تفوق المهن التقليدية، رغم بساطتها الظاهرية أو غرابة فكرتها.

هذه الأعمال تبدو غير مألوفة، لكنها مطلوبة بشدة وتحقق دخلاً مرتفعًا لأصحابها.

متذوّق طعام الحيوانات الأليفة

يتقاضى راتبًا مرتفعًا لتجربة طعام الكلاب والقطط بهدف تقييم الجودة والطعم قبل طرحه في الأسواق، بحسب موقع "Business Insider".

مُختبِر ألعاب الفيديو

يحصل على أجر عالٍ مقابل لعب الألعاب الجديدة لساعات طويلة لاكتشاف الأخطاء التقنية.

كاتب رسائل الاعتذار الاحترافية

تستعين به الشركات أو الأفراد لصياغة اعتذارات دقيقة تحمي السمعة وتقلل الخسائر.

حارس جزيرة خاصة

وظيفة تجمع بين العزلة والطبيعة الخلابة، مقابل راتب مرتفع لحماية الممتلكات ومراقبة الموقع.

مُسمّي المنتجات التجارية

يتقاضى آلاف الدولارات لابتكار اسم جذاب لمنتج أو علامة تجارية جديدة.

اقرأ أيضًا:

قبل رمضان.. مفاجآت غير متوقعة في أسعار الفوانيس هذا العام

لن تتخيل فوائد شرب الماء في الفخار.. "فلتر طبيعي"

للرجال لن تتخيل ما يفعله الفلفل الحار في البروستاتا

تحذير للنساء من الإفراط في مسكنات الألم

احذرها.. عادات يومية ترفع ضغط الدم دون أن تشعر