قبل رمضان.. مفاجآت غير متوقعة في أسعار الفوانيس هذا العام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورًا لأسعار فوانيس رمضان الجديدة، أثارت حالة واسعة من الدهشة والجدل، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار بعض الأنواع، وهو ما دفع كثيرين للتساؤل عن مدى دقة هذه الأرقام، وهل هي حقيقية أم مجرد مبالغة دعائية من بعض التجار.

وفي هذا السياق، أجرى موقع مصراوي جولة ميدانية داخل عدد من محال بيع فوانيس رمضان، للتحقق من حقيقة الأسعار المتداولة، والوقوف على أحدث أشكال الفوانيس المطروحة في الأسواق قبل حلول الشهر الكريم.

التجار: الأسعار تبدأ من 30 جنيهًا وقد تصل إلى 3500 جنيه



وأكد أحد تجار الفوانيس أن الأسعار هذا العام متفاوتة بشكل كبير، موضحًا أن بعض الفوانيس لا يزال سعرها في متناول الجميع، ويبدأ من نحو 30 جنيهًا، في حين تصل أسعار فوانيس أخرى إلى 3 آلاف جنيه، وفقًا لنوع الخامة وحجم الفانوس والتصميم المستخدم.

فوانيس بتصميم تلفاز وأغانٍ رمضانية



وأوضح التاجر أن من بين الفوانيس الأعلى سعرًا تلك التي تأتي على هيئة تلفاز أبيض وأسود، وتحتوي على إضاءة داخلية وزينة رمضانية ملونة، إلى جانب أغانٍ خاصة بشهر رمضان، وهي متوافرة بالفعل في الأسواق وليست مجرد صور متداولة على الإنترنت.

شخصيات كرتونية تجذب الأطفال



وأضاف أن الأسواق تشهد أيضًا تنوعًا كبيرًا في الفوانيس الموجهة للأطفال، والتي تأتي بتصميمات لشخصيات كرتونية شهيرة ومحببة، مثل سبايدر مان، والعروسة المتحركة، وسندريلا، وفلة، والأقزام، وستيتش، وتتراوح أسعار هذه الفوانيس ما بين 225 و555 جنيهًا.

الفوانيس الخشبية.. أناقة بأسعار متفاوتة



أما الفوانيس الخشبية، فتتوفر بأحجام متعددة، حيث يبدأ سعر الصغير منها من 30 جنيهًا، وتصل بعض الأحجام المتوسطة إلى 165 جنيهًا، بينما يصل سعر الفانوس الخشبي الكبير إلى نحو 500 جنيه.

الفوانيس المعدنية.. الخيار الكلاسيكي



وفيما يخص الفوانيس المعدنية، أوضح التجار أن أسعارها تبدأ من 65 جنيهًا، وتصل إلى 120 جنيهًا لبعض التصميمات، في حين يُباع بعضها مع الشمعة بسعر 85 جنيهًا بعد الخصم.

وتتنوع الفوانيس المصنوعة يدويًا من الخرز الملون، والتي تحظى بإقبال خاص، حيث تتراوح أسعارها بين 265 جنيهًا وتصل إلى نحو 1000 جنيه، بحسب حجم الفانوس ودقة التصنيع.

فوانيس الخرز اليدوية.. أسعار مرتفعة وإقبال ملحوظ



كما تتوافر الفوانيس الزجاجية ذات الطابع الأنيق والشفاف، بأسعار تبدأ من 165 جنيهًا وتصل إلى 1500 جنيه لبعض الموديلات المميزة، في حين تتراوح أسعار الفوانيس البلاستيكية، الخفيفة والمناسبة للأطفال، ما بين 165 و600 جنيه.

فوانيس LED.. إضاءة عصرية موفرة للطاقة



وتضم الأسواق أيضًا فوانيس تعمل بإضاءة LED الحديثة والموفرة للطاقة، والمناسبة للاستخدام في الديكورات الداخلية والخارجية، وتتراوح أسعارها بين 200 و1150 جنيهًا.

أسعار فوانيس رمضان تثير الجدل قبل الموسم



وفي مفاجأة لافتة، كشف التجار عن وجود فوانيس على شكل تلفاز أبيض وأسود ملون بالأحمر يصل سعرها إلى 3150 جنيهًا، بينما يُباع فانوس آخر من نفس التصميم بسعر 2600 جنيه.

الأطقم النحاسية.. زينة رمضانية بأسعار مرتفعة



كما تُطرح أطقم نحاسية للزينة الرمضانية، تشمل مبخرة و شمعدانًا وفانوسًا صغيرًا، بسعر يصل إلى 1000 جنيه، في حين يتوافر طقم نحاسي آخر مكوّن من مبخرة وثلاث قطع إضافية، يصل سعره إلى نحو 2000 جنيه.

