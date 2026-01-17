مباريات الأمس
موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

04:39 ص 17/01/2026
يلاقي منتخب مصر نظيره النيجيري، اليوم السبت الموافق 17 يناير، ضمن مواجهات تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام على ملعب محمد الخامس.

ويخوض منتخب نيجيريا مباراة تحديد المركز الثالث بعد خروجه من الدور نصف النهائي أمام منتخب المغرب بركلات الترجيح، فيما يخوض منتخب مصر اللقاء ذاته عقب وداعه البطولة بالخسارة أمام منتخب السنغال بهدف دون رد.

وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1" القطرية الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأفريقية، بينما تذاع المباراة أيضا عبر قناة "الجزائرية الأولى" التي تنقل المباراة مجاني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية موعد مباراة منتخب مصر منتخب نجيريا مصر اليوم

