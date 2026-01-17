مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
19:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

"اتكلم كورة".. شيكابالا يوجه انتقادات قوية لحسام حسن

كتب – محمد عبد السلام:

03:15 ص 17/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن (4)
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن (1)
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن في مباراة أنجولا_
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن في مباراة بنين_
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن في مباراة زيمبابوي_
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن في مباراة جنوب أفريقيا_
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن في مباراة زيمبابوي1_

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتقد شيكابالا تصريحات حسام حسن التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيجيريا.

وقال شيكابالا خلال لقائه التلفزيوني في برنامج "أفريقيا مع فايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق، عبر قناة "MBC مصر 2"، كنت أتمنى أن يتحدث الكابتن حسام عن كرة القدم بدلا من الحديث عن المغرب وتنظيم البطولة والفندق الذي كان يقيم فيه المنتخب.

وأوضح، هذا ليس سبب خسارة المنتخب، كنت أتمنى أن نناقش الأمور الفنية، الكابتن حسام لم يتحدث عن كرة القدم، وقال إنني سافرت، بينما منتخب كوت ديفوار سافر أيضا ولم يتحدث أحد عن ذلك.

وتابع، عندما فزنا على كوت ديفوار، الجميع أشاد بك وقال إنك كسبت ولعبت كرة قدم لدينا مشاكل كثيرة داخل الملعب، وكان من الأفضل الحديث عنها بدلا من التركيز على المغرب والتنظيم.

واختتم، المغرب نظمت بطولة جيدة، والتنظيم والملاعب كانوا على أعلي مستوى، وكنت أتمنى أن نتحدث عن كرة القدم بدلا من افتعال أزمات حول البطولة، لكننا لن ننجر وراء تصريحات الكابتن حسام حسن.

وقد أدلى حسام حسن، خلال تصريحاته في المؤتمر حينها، بانتقادات لتشجيع الجماهير المغربية لـمنتخب السنغال، وكذلك لفندق إقامة الفراعنة في مدينة طنجة، والسفر لمسافة 800 كلم من أغادير، إضافة إلى التحكيم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تصريحات حسام حسن شيكابالا حسام حسن منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيقاف 2 من لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
رياضة عربية وعالمية

إيقاف 2 من لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
"أفضل رابر وأجمد شاب".. 13 صورة ترصد قصة صداقة ويجز وعمر مرموش
مصراوي ستوري

"أفضل رابر وأجمد شاب".. 13 صورة ترصد قصة صداقة ويجز وعمر مرموش
نشرة منتصف الليل| ترامب يوجه رسالة إلى السيسي.. وأول تعليق من أسرة الشعراوي
أخبار مصر

نشرة منتصف الليل| ترامب يوجه رسالة إلى السيسي.. وأول تعليق من أسرة الشعراوي
"بعد ياسر إبراهيم".. الإصابات تضرب منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا في أمم
رياضة عربية وعالمية

"بعد ياسر إبراهيم".. الإصابات تضرب منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا في أمم
توفيق عكاشة: ظواهر الفوضى والجهل نتاج حروب الجيل الخامس التي نعيشها منذ
أخبار مصر

توفيق عكاشة: ظواهر الفوضى والجهل نتاج حروب الجيل الخامس التي نعيشها منذ

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
* ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة