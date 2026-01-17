"اتكلم كورة".. شيكابالا يوجه انتقادات قوية لحسام حسن

انتقد شيكابالا تصريحات حسام حسن التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيجيريا.

وقال شيكابالا خلال لقائه التلفزيوني في برنامج "أفريقيا مع فايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق، عبر قناة "MBC مصر 2"، كنت أتمنى أن يتحدث الكابتن حسام عن كرة القدم بدلا من الحديث عن المغرب وتنظيم البطولة والفندق الذي كان يقيم فيه المنتخب.

وأوضح، هذا ليس سبب خسارة المنتخب، كنت أتمنى أن نناقش الأمور الفنية، الكابتن حسام لم يتحدث عن كرة القدم، وقال إنني سافرت، بينما منتخب كوت ديفوار سافر أيضا ولم يتحدث أحد عن ذلك.

وتابع، عندما فزنا على كوت ديفوار، الجميع أشاد بك وقال إنك كسبت ولعبت كرة قدم لدينا مشاكل كثيرة داخل الملعب، وكان من الأفضل الحديث عنها بدلا من التركيز على المغرب والتنظيم.

واختتم، المغرب نظمت بطولة جيدة، والتنظيم والملاعب كانوا على أعلي مستوى، وكنت أتمنى أن نتحدث عن كرة القدم بدلا من افتعال أزمات حول البطولة، لكننا لن ننجر وراء تصريحات الكابتن حسام حسن.

وقد أدلى حسام حسن، خلال تصريحاته في المؤتمر حينها، بانتقادات لتشجيع الجماهير المغربية لـمنتخب السنغال، وكذلك لفندق إقامة الفراعنة في مدينة طنجة، والسفر لمسافة 800 كلم من أغادير، إضافة إلى التحكيم.