إعلان

بعد زواجهما.. 20 إطلالة لـ ويجز اختارتها زوجته نور العزاوي

كتب- مروان الطيب:

11:31 م 16/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    أحد استايلات ويجز بتوقيع زوجته
  • عرض 21 صورة
    أحد اسكتشات نور العزاوي
  • عرض 21 صورة
    ويجز
  • عرض 21 صورة
    اكسسوارات الاستايلست نور العزاوي
  • عرض 21 صورة
    إطلالة لويجز من توقيع زوجته
  • عرض 21 صورة
    إطلالات ويجز بتوقيع زوجته نور العزاوي
  • عرض 21 صورة
    إكسسوارات ويجز بتوقيع زوجته
  • عرض 21 صورة
    جلسة تصوير لويجز بتوقيع زوجته
  • عرض 21 صورة
    جلسة تصوير لويجز
  • عرض 21 صورة
    ويجز بإحدى إطلالات زوجته الاستايلست نور العزاوي
  • عرض 21 صورة
    مطرب الراب ويجز
  • عرض 21 صورة
    ويجز بإحدى جلسات التصوير
  • عرض 21 صورة
    ويجز باستايل زوجته نور العزاوي
  • عرض 21 صورة
    ويجز بإطلالة من توقيع نور العزاوي
  • عرض 21 صورة
    ويجز بإطلالة نور العزاوي
  • عرض 21 صورة
    ويجز من أحدث ظهور بإطلالة بتوقيع زوجته
  • عرض 21 صورة
    ويجز من إحدى جلسات التصوير
  • عرض 21 صورة
    ويجز وسط الطبيعة
  • عرض 21 صورة
    ويجز
  • عرض 21 صورة
    ويجز في إحدى إطلالا زوجته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل مطرب الراب ويجز بزواجه من الستايلست والمصورة العراقية نور العزاوي وسط تهنئة نجوم الوسط الفني والغنائي إلى جانب الجمهور والمتابعين.

وتعود علاقة ويجز وزوجته نور العزاوي كونها الاستايلست الخاصة به وأشرفت على العديد من إطلالاته بحفلاته الغنائية وجلسات التصوير بالعديد من المناسبات المختلفة.

واعتادت تنشر نور العزاوي نشر صور هذه الجلسات عبر حسابها الرسمي على انستجرام، والتي تحرص على تقديم ويجز من خلالها بشكل جديد ومختلف ومثير للجدل في بعض الأحيان.

ويجز يحتفل بزواجه في هدوء تام

فوجئ جمهور ومتابعي مطرب الراب ويجز إعلان ارتباطه رسميا على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر ويجز صورة له عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات" ولم يكشف عن صورتها.

وبعدها بساعات نشر ويجز صورة لهما احتفالا بالزواج وكتب: اتجوزت حب حياتي".
اقرأ أيضا:
بـ"صورة وتعليق" ويجز يثير الجدل بشأن ارتباطه .. ما القصة؟

شيري عادل وصفية العمري وأحمد بدير في طريقهم إلى الرياض لحضور joy awards (صور وفيديو)

ويجز نور العزاوي زواج ويجز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضحايا الغاز بقرية ميت عاصم.. طب بنها تنعى أبناء الدكتورة ابتسام نصر الخمسة
أخبار المحافظات

ضحايا الغاز بقرية ميت عاصم.. طب بنها تنعى أبناء الدكتورة ابتسام نصر الخمسة
منى زكي وأنغام وهند صبري.. النجوم يهنئون ويجز على زواجه
زووم

منى زكي وأنغام وهند صبري.. النجوم يهنئون ويجز على زواجه
"زفة في السماء".. عريس يخطف الأنظار بزفاف غير تقليدي "فيديو"
علاقات

"زفة في السماء".. عريس يخطف الأنظار بزفاف غير تقليدي "فيديو"
"بعد ياسر إبراهيم".. الإصابات تضرب منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا في أمم
رياضة عربية وعالمية

"بعد ياسر إبراهيم".. الإصابات تضرب منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا في أمم
ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة
شئون عربية و دولية

ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
* ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة