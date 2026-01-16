بعد زواجهما.. 20 إطلالة لـ ويجز اختارتها زوجته نور العزاوي

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا

احتفل مطرب الراب ويجز بزواجه من الستايلست والمصورة العراقية نور العزاوي وسط تهنئة نجوم الوسط الفني والغنائي إلى جانب الجمهور والمتابعين.

وتعود علاقة ويجز وزوجته نور العزاوي كونها الاستايلست الخاصة به وأشرفت على العديد من إطلالاته بحفلاته الغنائية وجلسات التصوير بالعديد من المناسبات المختلفة.

واعتادت تنشر نور العزاوي نشر صور هذه الجلسات عبر حسابها الرسمي على انستجرام، والتي تحرص على تقديم ويجز من خلالها بشكل جديد ومختلف ومثير للجدل في بعض الأحيان.

ويجز يحتفل بزواجه في هدوء تام

فوجئ جمهور ومتابعي مطرب الراب ويجز إعلان ارتباطه رسميا على فتاة من خارج الوسط الفني.

ونشر ويجز صورة له عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات" ولم يكشف عن صورتها.

وبعدها بساعات نشر ويجز صورة لهما احتفالا بالزواج وكتب: اتجوزت حب حياتي".

