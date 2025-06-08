"كانت مرشحة لـ لقب ملكة جمال الكون".. وفاة متسابقة بشكل غامض

كتبت- شيماء مرسي

في واقعة مأساوية، توفيت ماريا لورينا التي كانت من ضمن المتسابقات المتأهلات إلى الدور نصف النهائى فى مسابقة ملكة جمال الكون العام الماضى عن عمر يناهز 28 عاما، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت لجنة مسابقة ملكة جمال الكون في الإكوادور في بيان على موقع إنستجرام: "نقف باحترام وتضامن مع عائلتها وأحبائها في هذا الوقت من الحزن وستبقى ذكراها خالدة في قلوبنا".

ولم تكشف المسابقة في البيان الخاص بها عن أسباب وفاة ماريا.

ومثلت ماريا مدينة كيتو، عاصمة الإكوادور في المسابقة عام 2024، وكانت أولى مشاركاتها في مسابقات ملكات الجمال على الإطلاق.

وحصلت على شهادة في الجراحة الطبية من جامعة لاس أميريكاس في 30 يونيو 2024، قبل ثلاثة أسابيع من فشلها في المسابقة.

ووصفت نادية ميخيا، التي توجت بلقب ملكة جمال كاليفورنيا 2016 وشاركت في مسابقة ملكة جمال الكون في الإكوادور الشهر الماضي أن ماريا كانت من ألطف الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق.

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