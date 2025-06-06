رمز الفخامة الإيطالية.. قصة أغلى شارع للتسوق في العالم

يقع شارع فيا مونتينابوليوني في قلب ميلانو، عاصمة الموضة الإيطالية، وهو جزء أساسي من ما يُعرف بـ "رباعي الموضة" (Quadrilatero della Moda)، وهو حي فاخر يضم أرقى المتاجر والمعارض ودور الأزياء، وفقًا لـ CCN وOdditycentral.

مميزاته ولماذا هو الأغلى؟

يعتبر هذا الشارع رمزا للفخامة الإيطالية والعالمية، فهو يضم المتاجر الرئيسية لأشهر العلامات التجارية الفاخرة في العالم، سواء الإيطالية العريقة أو العالمية، مثل فيرساتشي وجوتشي وبرادا ولورو بيانا وتودز وبوتيجا فينيتا ولويس فيتون وشانيل وديور، وغيرها الكثير من الأزياء والإكسسوارات، كما يضم أيضا متاجر للمجوهرات والساعات الفاخرة.

يستقطب الشارع أعدادًا هائلة من المتسوقين الأثرياء من جميع أنحاء العالم، وخاصة من الشرق الأوسط وآسيا، الباحثين عن أحدث صيحات الموضة والإصدارات الحصرية.

الحصرية والتصميم

المتاجر في هذا الشارع ليست مجرد نقاط بيع، بل هي تجارب تصميمية فريدة تعكس هوية العلامات التجارية وتوفر خدمة عملاء استثنائية.

التاريخ والأجواء

على الرغم من التحديثات المستمرة، يحتفظ الشارع بأجوائه التاريخية الساحرة، مع مباني أنيقة وهندسة معمارية راقية تعكس عراقة مدينة ميلانو.

ارتفاع الإيجارات

تجاوزت قيمة المتر المربع للإيجار في هذا الشارع 20 ألف يورو سنويا في بعض التقديرات، ما يجعله الأكثر تكلفة لتشغيل متجر تجزئة، متفوقا بذلك على الجادة الخامسة في نيويورك.

ما قصة هذا الشارع؟

تعود جذور شارع فيا مونتينابوليوني إلى العصور الرومانية، حيث كان جزءا من جدران المدينة التي بناها الإمبراطور ماكسيميان، أما اسم "مونتينابوليوني"، فيعود إلى مؤسسة مالية تأسست عام 1783 في قصر مارلياني بالشارع، وكانت تعرف باسم "مونتي كاميرالي دي سانتا تيريزا"، وكانت مهمتها إدارة الدين العام، وفي عام 1786، سمي الشارع ذاته باسم هذه المؤسسة "مونتي" أي "جبل"، للدلالة على تراكم رأس المال.

على مر القرون، تطور الشارع ليصبح مركزا للأزياء والفخامة، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، عندما أصبحت ميلانو واحدة من عواصم الموضة الرائدة في العالم، فتميز الشارع في استقطاب بيوت الأزياء الإيطالية الراقية والمصممين العالميين، ليصبح اليوم مرادفا للتسوق الفاخر والتعبير عن الأناقة الإيطالية الراقية.

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