لفت شاب عماني الأنظار على منصات التواصل الاجتماعي بعد اختياره طريقة استثنائية للاحتفال بزفافه، خرج بها عن المألوف في ليلة العمر.

قرر العريس أن تكون زفة عروسه عبر طائرة مروحية، في مشهد غير معتاد ابتعد فيه عن الطريقة التقليدية، ليحول لحظة الزفاف إلى حدث استثنائي تداولته المنصات الرقمية على نطاق واسع.

الخطوة حصدت تفاعلا كبيرا، حيث انهالت التهاني والتبريكات، مترافقة مع دعوات بالسعادة والاستقرار للعروسين.

واعتبر متابعون أن اختيار العريس يعكس رغبته في صنع ذكرى فريدة تبقى محفورة في الذاكرة، مؤكدين أن خصوصية الفرح تكمن في التفاصيل التي يختارها الشريكان لأنفسهما.

وتباينت آراء المتابعين بين من رأى في المشهد تعبيرا عن الرومانسية والتقدير، ومن اعتبره امتدادا طبيعيا لتطور وسائل الزفاف عبر الزمن، من الإبل قديما، مرورا بالسيارات، وصولا إلى الطائرات واليخوت في العصر الحديث.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها منصات التواصل زفة من هذا النوع، إذ سبق أن حظي عريس أردني بتفاعل واسع عام 2019، بعدما احتفل بزواجه بالطريقة ذاتها، محلقا مع عروسه بطائرة مروحية في مشهد لافت آنذاك.

