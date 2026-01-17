الجنايات تستكمل محاكمة 62 متهما في خلية إرهابية بمدينة نصر

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، محاكمة 62 متهما في القضية رقم 5604 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين من الأول وحتى السادس قادوا جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية.

فيما وُجه للمتهمين من السابع وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة مع علمهم بأغراضها ووسائلها، إضافة إلى تهم تمويل الإرهاب والتحريض على العنف عبر منشورات على حساباتهم الشخصية، والترويج لارتكاب جرائم إرهابية.