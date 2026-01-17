هناك علامات فلكية يُعتقد أن أصحابها يمتلكون طيبة قلب استثنائية، فهم يقدمون العون والدعم للآخرين حتى في أصعب لحظاتهم، ويتميزون بتعاطف حقيقي يجعلهم سندًا لمن حولهم، وفق "Times of India"

برج الحوت

مواليد برج الحوت يُعرفون بتعاطفهم العميق مع مشاعر الآخرين، فقلوبهم مفتوحة لأي محتاج، ويميلون إلى مساعدة من حولهم بدون انتظار مقابل.

فهم لا يقدمون المشورة فقط، بل يكونون حاضرِين للاستماع والاحتضان في وقت الحاجة.

برج السرطان

من أكثر الأبراج التي تُظهر رعاية وحماية حقيقية للآخرين، وخاصة لمن هم في أمسّ الحاجة للدعم.

مواليد هذا البرج يمتلكون قدرة عالية على توفير بيئة آمنة ومطمئنة لمن حولهم، ويُبجلون العلاقات الإنسانية العميقة.

برج العذراء

على الرغم من أن برج العذراء لا يظهر ملامح العاطفة بشكل مباشر، إلا أن طيبته تتجلى في رغبته الحقيقية في خدمة الآخرين ومساعدتهم على تجاوز المشكلات.

يتميز هؤلاء بقدرتهم على تقديم نصائح عملية وحلول واقعية تساعد من حولهم في تحسين حياتهم، ولا يترددون في بذل وقتهم وجهدهم لتحقيق ذلك.