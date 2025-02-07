أغرب من الخيال.. بلوجر تقيم جنازة لذراعها المبتور قبل دفنه - 10 صور

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كتب- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة من نوعها، أقدمت بلوجر أمريكية تدعى "إلديرة دوسيت" على إقامة مراسم جنازة لذراعها الأيمن الذي فقدته بسبب نوع نادر من السرطان يُعرف باسم "الساركوما الزليلية".

وفقا لموقع "ndtv"، أُصيبت البالغة من العمر 22 عاما بهذا السرطان وهي في عمر التاسعة عشرة.

وفي أكتوبر من العام الماضي، خضعت لعملية بترٍ لذراعها اليمنى لإزالة الورم الخبيث.

وقبل الجراحة، أعربت "دوسيتط عن امتنانها لذراعها من خلال كتابة رسائل عليه، كما أقامت مراسم جنازة رمزية لذراعها، ودعت مجموعة من أفراد أسرتها وأصدقائها للمشاركة في توديع ذراعها.

تميزت مراسم الدفن بملابس داكنة اللون ارتدتها دوسيت، مثل زي أسود بالكامل وحجاب، وأظافرها مطلية باللون الأسود لتتناسب مع القفازات الملفوفة حول الطرف المقطوع.

قالت دوسيت: "حدقت في ذراعي المبتور، محاولة استعادة ذكريات السنوات الـ 22 التي قضتها معه، كما تذكرت الأيدي التي صافحتها، وجلد أحبائها الذي لمسته، والدموع التي مسحتها ، والكلاب التي داعبتها، والنباتات التي قطفتها.

وتابعت أن السرطان أخذ منها الكثير ، وما زال يأخذ، من الصعب أن تقول وداعا لعضو مثل هذا، لكن هذه التجربة ساعدتها على قبول الواقع الجديد.

وبعد تشخيص إصابتها بالسرطان في سن التاسعة عشرة، بدأت دوسيت في مشاركة رحلتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن منشوراتها كانت متقطعة وكان عدد متابعيها صغيرا في البداية، ومع ذلك ، سرعان ما انتشرت سلسلة العد التنازلي التي أنشأتها لجراحة البتر، مما لفت انتباه الكثيرين إلى قصتها

وبعد الجراحة، كشفت دوسيت أن البتر منحها في النهاية شعورا بالتحرر، وفتح لها إمكانيات جديدة في حياتها، وهي تتعلم الآن قبول التغييرات التي جاءت مع واقعها الجديد والتغلب على تحديات التكيف مع استخدام يدها اليسرى.

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