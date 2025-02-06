منها التعب المستمر.. 5 علامات تشير إلى بطء حرق الدهون في جسمك

كتب – سيد متولي

حرق الدهون في جسمك أمر مهم للغاية من أجل تحسين عملية الأيض أو التمثيل الغذائي، والتي تكشف كيفية تحويل جسمك للطعام إلى طاقة.

وبحسب موقع تايمز ناو، فإن بطء عملية الأيض يشير إلى أن جسمك لا يحرق الكثير من السعرات الحرارية، ما قد يسبب العديد من الأعراض، التي يجب معرفتها تجنبا لاضطرابات التمثيل الغذائي، وتتمثل في:

التعب المستمر

الشعور بالتعب المستمر دون سبب واضح، قد يكون علامة على أن لديك عملية أيض بطيئة، مع بطء حرق الدهون في جسمك، ما يؤدي إلى انخفاض الطاقة، والشعور بالتعب.

زيادة الوزن

زيادة الوزن حتى مع ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي، قد تشير إلى التمثيل الغذائي البطيء، ما يسبب تخزين المزيد من السعرات الحرارية على شكل دهون في جسمك.

التقلبات المزاجية

تقلبات المزاج يمكن أن تكون بسبب خلل في الهرمونات ناتجة عن التمثيل الغذائي البطيء، وانخفاض مستويات الطاقة.

مشكلات الجهاز الهضمي

مشكلات الجهاز الهضمي قد تحدث بسبب بطء عملية التمثيل الغذائي، ما يسبب مشكلات شديدة في الأمعاء والهضم.

تناول الأطعمة المعالجة

الرغبة في تناول الأطعمة المعالجة والمقلية والسكرية، قد تكون علامة على بطء عملية التمثيل الغذائي، وهذا يحدث عندما يبحث جسمك عن المزيد من الطاقة من خلال الطعام.

نصائح مهمة

تناول نظام غذائي صحي

تناول سعرات حرارية كافية

ممارسة الرياضة

تنظيم النوم.

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