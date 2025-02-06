ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن القهوة لمدة 30 يومًا؟ مفاجأة

كتبت- آلاء نبيل:

البدء بفنجان قهوة صباحا من العادات الشائعة، كما أنه الكوب المفضل لدى معظم الأشخاص خلال اليوم، ولكن، ماذا لو توقفت عن تناول القهوة لمدة شهر كامل.

الأسبوع الأول الأعراض الانسحابية بحسب لما ذكره موقعي wedmd، healthline.

الصداع، الذي يعتبر من أكثر الأعراض الانسحابية شيوعًا، وغالبًا ما يحدث نتيجة توسع الأوعية الدموية في الدماغ بعد انقطاع الكافيين المفاجئ.

الشعور بالتعب والإرهاق، وعادة ما يحدث ذلك لأن الكافيين منبه للجهاز العصبي المركزي، وعند التوقف عنه يحتاج الجسم إلى وقت للتكيف على الوضع الجديد.

يعاني العديد من الأشخاص من صعوبة في التركيز وخلل في إنجاز المهام اليومية.

يواجه البعض تقلبات مزاجية واضحة، مثل الشعور بالقلق أو الاكتئاب أو سرعة الانفعال.

الأسبوع الثاني اختفاء الأعراض الانسحابية

تبدأ الأعراض الانسحابية في التلاشي تدريجيًا خلال الأسبوع الثاني، و قد يظل البعض يعاني من بعض الصداع البسيط أو التعب، ولكن بشكل عام تتحسن الأعراض بشكل ملحوظ.

تبدأ الأعراض الإيجابية في الظهور وتتمثل فيما يلي :

1- زيادة الطاقة:

يبدأ الجسم في التعود على عدم وجود الكافيين، وقد يشعر البعض بزيادة في مستويات الطاقة بشكل طبيعي.

2- تحسين جودة النوم:

عادة ما تتحسن جودة النوم لدى أغلب الأشخاص، خاصة خلال الأسبوع الثاني من التوقف عن القهوة.

3- زيادة التركيز:

عادة ما يتحسن التركيز والقدرة على إنجاز المهام بشكل ملحوظ.

4- الشعور بتحسن في المزاج:

عادة ما تتحسن الحالة المزاجية، ويكون الشخص أكثر هدوء واستقرار.

5- فوائد صحية إضافية:

قد يشعر البعض بفوائد صحية إضافية ، مثل تحسن صحة الجهاز الهضمي وانخفاض ضغط الدم.

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