فوائد مذهلة للقهوة.. تحارب تلف الكبد وتحمي القلب وتخفض الضغط

كتبت– شيماء مرسي:

القهوة من المشروبات الساخنة الغنية بالعناصر الغذائية والألياف، والتي تسهم في حماية القلب، خفض ضغط الدم، ومحاربة تلف الكبد.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن تناول القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ويساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

فوائد القهوة الصحية

تحتوي القهوة على البوليفينولات التي تساعد في خفض مستويات السكر وضغط الدم، وتخفيف التوتر.

تقلل من احتمالية الإصابة بأمراض خطيرة، مثل النوبات القلبية وسرطان الكبد وبطانة الرحم ومرض باركنسون والاكتئاب.

ما الكمية الموصى بها يوميًا؟

يُنصح بشرب 3 أكواب يوميًا، إذ يرتبط ذلك بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وسرطان الكبد، وبطانة الرحم، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول القهوة (أكثر من 4 أكواب يوميًا) قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

اقرأ أيضًا:

احذر أطعمة قد تسبب سرطان الجهاز الهضمي.. في هذه الحالة

تقوية القلب ومحاربة السرطان.. نوع خضار يحارب الكوليسترول الضار

حسد وسقوط مفاجئ... أبراج تواجه كوارث صادمة والعين عليها

الوحيد في العالم.. تكلفة قضاء ليلة بفندق الـ 10 نجوم - 20 صورة

وجد "كارثة" في هاتفه.. شاب يسلم والده للشرطة لهذا السبب الصادم