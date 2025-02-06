علامات تشير إلى تضخم الغدة الليمفاوية.. انتبه لهذه الأعراض

كتبت- نرمين ضيف الله

تضخم الغدة الليمفاوية (أو اللمفادينوباثي) يمكن أن يحدث نتيجة لعدة أسباب، تتراوح من حالات بسيطة إلى مشاكل صحية أكثر تعقيدًا.

إليك أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى تضخم الغدة الليمفاوية بحسب موقع health line الطبي:

1. العدوى:

وتنقسم إلى:

العدوى الفيروسية: مثل نزلات البرد، الأنفلونزا، والتهاب الحلق الناتج عن الفيروسات.

العدوى البكتيرية: مثل التهاب الحلق البكتيري (التهاب اللوزتين)، أو التهابات الجلد.

العدوى الفطرية: في حالات نادرة، قد تؤدي بعض العدوى الفطرية إلى تضخم الغدد الليمفاوية.

2.الأمراض المناعية:

- بعض الأمراض المناعية الذاتية قد تؤدي إلى تضخم الغدد الليمفاوية، مثل مرض الذئبة الحمراء أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

وتشمل أعراض تضخم الغدة الليمفاوية:

تورم في الغدد الليمفاوية

غالبًا ما يكون أول علامة هي تورم الغدد الليمفاوية التي تشعر بها تحت الجلد.

ويمكن أن تكون في منطقة الرقبة أو تحت الإبط أو في الفخذ.

قد يكون التورم مؤلمًا أو غير مؤلم، اعتمادًا على السبب.

2.ألم أو حساسية في المنطقة المصابة:

- قد يشعر الشخص بألم أو حساسية عند لمس المنطقة التي يوجد بها الغدة الليمفاوية المتضخمة.

3.الحمى:

في حالة العدوى، قد يعاني الشخص من حمى أو ارتفاع في درجة الحرارة.

4.التعرق الليلي:

- قد يعاني الشخص من تعرق مفرط في الليل، وهو أحد الأعراض التي ترتبط ببعض الالتهابات أو الحالات المناعية.

5. تغيرات في الشهية أو فقدان الوزن:

في بعض الحالات، قد يصاحب تضخم الغدة الليمفاوية فقدان غير مبرر في الوزن أو فقدان الشهية.

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