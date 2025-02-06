مكونات مختلفة ونكهات فريدة.. أغرب 6 أنواع أجبان في العالم

8 أكلات لم تسمع عنها من قبل- اكتشفها في 10 صور

ثروتها تجاوزت 90 مليار دولار.. من هي أغنى امرأة في العالم؟ (صور)

كتبت- شيماء مرسي

الجبن من الأطعمة المفضلة لدى كثيرين، وتتنوع طرق إنتاجها ومكوناتها حول العالم، مما أدى إلى ظهور أنواع أجبان غريبة وغير تقليدية، بحسب ما جاء في موقع "medium".

جبن كاسو، إيطاليا:

تعتبر من أغرب أنواع الأجبان في العالم، نظرا لأنها تحتوي على يرقات الذباب الحية، ويتم إنتاجها في جزيرة سردينيا الإيطالية وتتميز بنكهتها القوية.

جبن القدم، بريطانيا:

تتميز جبنة القدم برائحة الكريهة التي تشبه رائحة القدمين، ويتم غسلها بعصير الكمثرى المخمر، وهذا يجعل نكهتها قوية ومميزة.

جبن ميلبنكاس، ألمانيا:

يتم إنتاجها في مدينة وورشفيتز باستخدام عث الجبن الذي يترك ليتغذى على خليط من الجبن والتوابل، ويطلق عليها أيضا "جبنة العث"، كما أنها تتميز بنكهتها المميزة وقوامها الجاف.

جبن حليب الإبل، أثيوبيا وموريتانيا والسودان:

ينتج هذا النوع من الجبن من حليب الإبل، ويتميز بفوائد صحية كثيرة وطعمه الحامض ورائحته الكريهة.

جبن الحمير، صربيا:

يعتبر هذا النوع من أغلى وأندر أنواع الجبن في العالم، حيث ينتج من حليب الحمير في محمية طبيعية في صربيا، ويتطلب إنتاج كيلوجرام واحد منها حوالي 25 لترا من الحليب، مما يجعلها نادرة وباهظة الثمن.

جبن الفحم، هولندا:

يمتاز هذا النوع من الجبن بلونه الأسود الغامق، حيث يضاف إليه الفحم النباتي أثناء عملية التصنيع.

اقرأ أيضًا:

احذر أطعمة قد تسبب سرطان الجهاز الهضمي.. في هذه الحالة

تقوية القلب ومحاربة السرطان.. نوع خضار يحارب الكوليسترول الضار

حسد وسقوط مفاجئ... أبراج تواجه كوارث صادمة والعين عليها

الوحيد في العالم.. تكلفة قضاء ليلة بفندق الـ 10 نجوم - 20 صورة

وجد "كارثة" في هاتفه.. شاب يسلم والده للشرطة لهذا السبب الصادم