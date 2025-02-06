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مكونات مختلفة ونكهات فريدة.. أغرب 6 أنواع أجبان في العالم

02:30 ص الخميس 06 فبراير 2025
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    جبن الفحم، هولندا:
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    جبن كاسو، إيطاليا:
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    جبن الحمير، صربيا:
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    جبن القدم، بريطانيا:
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    جبن القدم، بريطانيا:
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كتبت- شيماء مرسي

الجبن من الأطعمة المفضلة لدى كثيرين، وتتنوع طرق إنتاجها ومكوناتها حول العالم، مما أدى إلى ظهور أنواع أجبان غريبة وغير تقليدية، بحسب ما جاء في موقع "medium".

جبن كاسو، إيطاليا:

تعتبر من أغرب أنواع الأجبان في العالم، نظرا لأنها تحتوي على يرقات الذباب الحية، ويتم إنتاجها في جزيرة سردينيا الإيطالية وتتميز بنكهتها القوية.

جبن القدم، بريطانيا:

تتميز جبنة القدم برائحة الكريهة التي تشبه رائحة القدمين، ويتم غسلها بعصير الكمثرى المخمر، وهذا يجعل نكهتها قوية ومميزة.

جبن ميلبنكاس، ألمانيا:

يتم إنتاجها في مدينة وورشفيتز باستخدام عث الجبن الذي يترك ليتغذى على خليط من الجبن والتوابل، ويطلق عليها أيضا "جبنة العث"، كما أنها تتميز بنكهتها المميزة وقوامها الجاف.

جبن حليب الإبل، أثيوبيا وموريتانيا والسودان:

ينتج هذا النوع من الجبن من حليب الإبل، ويتميز بفوائد صحية كثيرة وطعمه الحامض ورائحته الكريهة.

جبن الحمير، صربيا:

يعتبر هذا النوع من أغلى وأندر أنواع الجبن في العالم، حيث ينتج من حليب الحمير في محمية طبيعية في صربيا، ويتطلب إنتاج كيلوجرام واحد منها حوالي 25 لترا من الحليب، مما يجعلها نادرة وباهظة الثمن.

جبن الفحم، هولندا:

يمتاز هذا النوع من الجبن بلونه الأسود الغامق، حيث يضاف إليه الفحم النباتي أثناء عملية التصنيع.

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