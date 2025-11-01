دنفر الدولي.. قصة المطار الأكثر رعبا وغموضا في العالم

بعد اختيارها ضمن أجمل 50 وجه في الشرق الأوسط.. من هي زينب فياض؟

عادة ما تجسد المطارات رموز السفر والمغامرة والبدايات الجديدة، لكن مطارًا واحدًا في العالم تحوّل إلى أسطورة من الغموض والرعب، وهو مطار دنفر الدولي في ولاية كولورادو الأمريكية، الذي تحيط به منذ افتتاحه عشرات القصص الغريبة ونظريات المؤامرة.

أنفاق سرية وغرف غامضة

منذ افتتاحه عام 1995، انتشرت شائعات حول وجود أنفاق ضخمة أسفل المطار يقال إنها تستخدم لأغراض سرية أو كملاجئ تحت الأرض. ويزعم آخرون أن تلك الأنفاق مقر لمنظمة سرية تُعرف باسم النظام العالمي الجديد، وفقًا لموقعي CNN وTimes of India.

رموز خفية وتماثيل مرعبة

تغطي جدران المطار لوحات فنية ضخمة تظهر مشاهد حرب وموت ودمار، يرى البعض أنها تحمل رسائل مشفّرة عن نهاية العالم، إلى جانب رموز غامضة يُعتقد أنها ماسونية، مما زاد من الغموض الذي يحيط بالمكان.

أما أكثر ما يثير الرعب فهو تمثال الحصان الأزرق الشهير بلو موستيفر، البالغ ارتفاعه 9 أمتار، بعيونه الحمراء المتوهجة، والمفارقة أن النحات الذي صمّمه لقي حتفه أثناء نحته، بعدما سقط عليه جزء من التمثال.

بين الفضائيين والدعاية الذكية

تذهب بعض النظريات إلى أن المطار بُني فوق موقع مخصص لاختباء الكائنات الفضائية أو قواعد عسكرية سرية، خاصة مع موقعه النائي ومساحته الشاسعة التي تفوق حاجة المدينة.

ورغم كل تلك الشائعات، فإن إدارة المطار لم تسعَ إلى نفيها تمامًا، بل استخدمتها بطريقة ساخرة للدعاية، حيث وضعت لوحات تحمل عبارات مثل: نحن فقط نبني قواعدنا السرية تحت المطار، في إشارة إلى الأساطير التي تحيط به.

