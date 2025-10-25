ظنها لعبة فأحضرها لوالده.. طفل يثير الرعب بقنبلة يدوية

كتب – سيد متولي

شهدت منطقة صور بإزمير لحظات عصيبة، بعدما عثر طفل في العاشرة من عمره على قنبلة يدوية قديمة لا يزال دبوسها مثبتًا بها في حقل عائلته.

أخذ القنبلة معه وأرسلها إلى والده

أخذ الصبي القنبلة معه إلى مكان عمل والده في شارع جلال بايار، وعندما أدرك والده أن الشيء الذي أحضره قنبلة يدوية، أبلغ مركز الطوارئ 112 بالحادثة، بحسب موقع haberler التركي.

خبراء إبطال القنابل يتخذون الإجراءات اللازمة

تم إرسال الشرطة ورجال الإطفاء إلى المتجر بعد بلاغ، وطُوّقت المنطقة المحيطة بالمتجر ومداخل الشارع.

واستُدعي خبير مفرقعات من إزمير للتخلص من القنبلة التي لم تُسحب بعد، وصل فريق الخبراء وقاموا بتفكيك القنبلة القديمة.

وقالت السلطات إن القنبلة تعود على الأرجح إلى فترة سابقة وربما كانت من مخلفات عسكرية قديمة، مؤكدة فتح تحقيق لتحديد مصدرها وكيف وصلت إلى الحقل.

