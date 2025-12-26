أغنى 5 دول في العالم عام 2025.. إحداها عربية

اكتشف المسؤولون في كليفلاند بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيوانا مفترسا نادرا، لأول مرة منذ مرور أكثر من قرن على رؤيته.

وبحسب cnn ومجلة بيبول، فإن الحيوان الذي تم رصده، يعرف باسم "البيكان"، وهو مفترس يتسلق الأشجار وينتمي إلى فصيلة العرسيات.

ورصد خبراء الأحياء البرية حيوان البيكان، بواسطة كاميرا مسارات في إحدى حدائق المترو.

ويعد هذا الأمر أول تسجيل لظهور هذا النوع في مقاطعة كوياهوجا "أوهايو" منذ اختفائه في القرن التاسع عشر.

وبحسب الخبراء، فإن ظهور هذا الحيوان النادر قد يعود إلى الصيد غير المنظم وفقدان الموائل الطبيعية، على الأرجح.

ونشرت حدائق كليفلاند متروباركس فيديو للحيوان، المعروف أيضا باسم Pekania pennanti.

وأضاف المنشور: "هذا أمر مثير للغاية، حيث أن هذا نوع آخر من الثدييات الأصلية المنقرضة في ولاية أوهايو يتم توثيقه لأول مرة في حدائق كليفلاند متروباركس".

وتابعت إدارة الحديقة: "إن عودة حيوانات السمور وغيرها من الأنواع التي انقرضت مثل ثعالب الماء والوشق والبجع البوقي هي نتيجة لجهود الحفاظ على البيئة وتؤكد على أهمية غاباتنا الصحية وأراضينا الرطبة وممراتنا المائية ومناطقنا الطبيعية في حدائق كليفلاند متروباركس".

وقام منسق إدارة الحياة البرية في حدائق كليفلاند متروباركس، آندي بورميش، بتحديد هوية الحيوان لاحقا.

ويظهر في اللقطات المصورة الحيوان وهو يستكشف الغابة بينما يتوقف للحظات ويراقب محيطه.

وبحسب التعليق المكتوب على المنشور، فإن حيوان السمور أو البيكان هو حيوان ثديي ينتمي إلى عائلة ابن عرس.

