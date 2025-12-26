سادت حالة من الخوف بين سكان أحد الأحياء شرق البرازيل، بعد أن أثار قرد من نوع الكابوشين موجة غير مسبوقة من الذعر، نتيجة تصرفاته العدوانية واقتحاماته المتكررة للمنازل، في مشاهد بدت أقرب إلى الخيال.

وانتشرت مقاطع فيديو تظهر القرد وهو يحمل سكينا ويتحرك بها، قبل أن يدخل منازل السكان ويعبث بمحتوياتها.

وفي أحد المقاطع، ظهر وهو يسرق إبريق قهوة ثم يلوح بالسكين داخل المنزل، ما أثار صدمة واسعة بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة ذا صن.

وخلال عدة أيام، تسبب القرد في حالة من الفوضى داخل حي فيكوسا بولاية ريو جراندي دو نورتي، حيث اقتحم مطابخ عدد من البيوت، وعبث بأسلاك الكهرباء ما أدى إلى انقطاع التيار عن بعض المنازل، كما أفاد السكان بتعرض عدد منهم للعض، الأمر الذي زاد من حدة القلق والخوف.

ولم تقتصر تصرفاته على ذلك، إذ أظهر مقطع آخر قيامه بتحطيم قفص طائر أليف ومساعدته على الفرار، في مشهد أثار الدهشة والاستغراب.

وعلى الرغم من محاولات الشرطة ورجال الإطفاء المتكررة للسيطرة عليه، ظل القرد يفلت منهم لعدة أيام، قبل أن يتمكن السكان من محاصرته، ليلقى القبض عليه، وبعد ذلك نقل إلى مركز الشرطة، حيث ظهر بهدوء داخل قفص في سيارة رسمية، تمهيدا لتسليمه إلى شرطة البيئة.

وبحسب عالم الأحياء، كيليتون جوميز، فإن اقتراب قرود الكابوشين من المناطق السكنية قد يعود إلى التوسع العمراني الذي يقضي على موائلها الطبيعية، أو إلى الاتجار غير القانوني بالحياة البرية، محذرا من خطورة الاحتكاك المباشر معها لاحتمال نقلها أمراضا للبشر.

