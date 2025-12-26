قضت محكمة بريطانية بمنع رجل من اقتناء الحيوانات لمدة سبع سنوات، بعد إدانته بالتسبب في نفوق ثعبان نتيجة الجوع، واحتجاز عدد من الكلاب في ظروف وصفتها الشرطة بـ"المروعة".

تفاصيل الواقعة

وفق موقع gazeta.ru، اعترف جيك رايلي، البالغ من العمر 35 عاما، بذنبه في سبع تهم تتعلق بإساءة معاملة الحيوانات، خلال مثوله أمام محكمة الصلح في مدينة شيفيلد.

وتعود الحادثة إلى فبراير الماضي، حين اكتشفت الشرطة الواقعة داخل منزله في منطقة بروثرهام.

وقالت شرطة جنوب يوركشاير إن عناصرها عثروا على ستة كلاب داخل المنزل، اثنان منها محتجزان داخل أقفاص متسخة بدون مياه للشرب، فيما وجد ثعبان من نوع "بايثون ملكي" نافقا داخل صندوق زجاجي نتيجة الإهمال وسوء الرعاية.

وبحسب تقرير الشرطة ونتائج الفحوص البيطرية، تدهورت حالة عدد من الحيوانات، ما استدعى التخلص من ثلاثة كلاب لأسباب صحية، بينما نقلت الثلاثة الأخرى إلى مراكز إيواء متخصصة لتلقي الرعاية اللازمة.

العقوبة الصادرة

أصدرت المحكمة حكما بسجن رايلي 26 أسبوعا مع وقف التنفيذ لمدة عام، إلى جانب إلزامه بأداء خدمة مجتمعية.

كما شددت المحكمة على منعه من تربية أو اقتناء أي حيوانات لمدة سبع سنوات، في خطوة تهدف إلى حماية الحيوانات ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وأكدت الشرطة أن القضية تبرز خطورة إهمال الحيوانات، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه بإساءة المعاملة لضمان سلامتها.

