كسر صبي صيني عن طريق الخطأ تاجا ثمينا أثناء التقاطه صورا في معرض ببكين، ويقدر سع التاج الذهبي، الذي يزن كيلوجرامين، بحوالي 280 ألف دولار أمريكي (13 مليون جنيه مصري).

كان الصبي، الذي يزور المتجر مع عائلته، قد انبهر بالمعروضات، فقام بإسقاط التاج دون قصد، ما أدى إلى تحطيمه، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

وكشفت تشانج كايي، وهي مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ولديها حوالي 13.6 مليون متابع، تفاصيل الحادثة، وقالت إن زوجها، تشانج يودونج، صنع التاج كهدية زفاف.

وأظهر المقطع المصور الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الطفل، رفقة والدته، وهو يلمس علبة العرض لتنظيف الغطاء الواقي، ما أدى إلى سقوطها وتضرر التاج.

وقالت تشانج، الحامل في شهرها السابع، إنها وزوجها شعرا بحزن شديد بعد الحادثة، لأن قطعة المجوهرات كانت ترمز إلى حبهما وتعني لهما الكثير، كما اعتقدا أن الحادثة ستجلب النحس لزواجهما وحملهما.

وشاركت مقطع فيديو آخر، قائلة إن أحد المتابعين على الإنترنت، أخبرها أن تلف الأشياء المهمة يعني أنه يمنع سوء الحظ عنهم.

وأكدت على القيمة المعنوية للتاج، لكنها أوضحت أيضا أن الفيديو لم يكن يهدف إلى إلقاء اللوم على الطفل أو عائلته، وأن التاج كان مؤمنا عليه.

وأثار الحادث جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا البعض إلى تحميل الوالدين المسؤولية، بينما انتقد آخرون طريقة عرض المتحف.

"لقد رأيت كثيرا بصمات الأصابع على خزائن العرض في المتاحف الوطنية، حيث تعرض التحف التي لا تقدر بثمن، ويبدو أن لمس الخزانة ممارسة شائعة"، هكذا قال أحد المعلقين على الإنترنت.

وقال مستخدم آخر: "في التحف الموجودة بالمعرض، غالبا ما نهز القاعدة للتأكد من حماية المعروضات بشكل جيد حتى لو أظهر بعض الناس سلوكا غير حضاري".

