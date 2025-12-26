إعلان

سعره 13 مليون جنيه.. طفل يحطم تاجا ذهبيا في متحف عن طريق الخطأ (فيديو)

كتب : سيد متولي

09:00 م 26/12/2025

سعره 13 مليون جنيه.. طفل يحطم تاجا ذهبيا في متحف ع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – سيد متولي

كسر صبي صيني عن طريق الخطأ تاجا ثمينا أثناء التقاطه صورا في معرض ببكين، ويقدر سع التاج الذهبي، الذي يزن كيلوجرامين، بحوالي 280 ألف دولار أمريكي (13 مليون جنيه مصري).

كان الصبي، الذي يزور المتجر مع عائلته، قد انبهر بالمعروضات، فقام بإسقاط التاج دون قصد، ما أدى إلى تحطيمه، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

وكشفت تشانج كايي، وهي مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ولديها حوالي 13.6 مليون متابع، تفاصيل الحادثة، وقالت إن زوجها، تشانج يودونج، صنع التاج كهدية زفاف.

وأظهر المقطع المصور الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الطفل، رفقة والدته، وهو يلمس علبة العرض لتنظيف الغطاء الواقي، ما أدى إلى سقوطها وتضرر التاج.

وقالت تشانج، الحامل في شهرها السابع، إنها وزوجها شعرا بحزن شديد بعد الحادثة، لأن قطعة المجوهرات كانت ترمز إلى حبهما وتعني لهما الكثير، كما اعتقدا أن الحادثة ستجلب النحس لزواجهما وحملهما.

وشاركت مقطع فيديو آخر، قائلة إن أحد المتابعين على الإنترنت، أخبرها أن تلف الأشياء المهمة يعني أنه يمنع سوء الحظ عنهم.

وأكدت على القيمة المعنوية للتاج، لكنها أوضحت أيضا أن الفيديو لم يكن يهدف إلى إلقاء اللوم على الطفل أو عائلته، وأن التاج كان مؤمنا عليه.

وأثار الحادث جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا البعض إلى تحميل الوالدين المسؤولية، بينما انتقد آخرون طريقة عرض المتحف.

"لقد رأيت كثيرا بصمات الأصابع على خزائن العرض في المتاحف الوطنية، حيث تعرض التحف التي لا تقدر بثمن، ويبدو أن لمس الخزانة ممارسة شائعة"، هكذا قال أحد المعلقين على الإنترنت.

وقال مستخدم آخر: "في التحف الموجودة بالمعرض، غالبا ما نهز القاعدة للتأكد من حماية المعروضات بشكل جيد حتى لو أظهر بعض الناس سلوكا غير حضاري".

اقرأ أيضًا:

هيفاء وهبي جريئة.. 20 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات احتفالا بالكريسماس

5 فيتامينات نقصها يسبب ضيق التنفس.. احذر هذه الأعراض

5 فوائد مذهلة لشرب الشاي الأخضر.. وهؤلاء ممنوعون من تناوله

6 إشارات تحذيرية تكشف عن خلل بالجسم- احذرها

طفل يحطم تاجا ذهبيا في متحف منوعات صبي صيني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضطراب بالملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا