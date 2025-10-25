إنقاذ طفلة من داخل غسالة ملابس.. ما حدث لها صدم الجميع

في حادثة غريبة أثارت قلق الأهالي في ضاحية مودلينج بالعاصمة النمساوية فيينا، نجح رجال الإطفاء في تنفيذ عملية إنقاذ "معقدة" لفتاة تبلغ من العمر 13 عامًا، بعدما علقت داخل غسالة ملابس في منزلها.

ووفقًا لبيان فرقة الإطفاء، كانت الطفلة قد تسللت إلى داخل حوض الغسالة بدافع الفضول، لكنها سرعان ما أدركت أنها غير قادرة على الخروج بمفردها، ما دفع أسرتها إلى الاتصال بخدمات الطوارئ على الفور، وفقا لموقع telegrafi.

وقال المتحدث باسم فرقة الإطفاء إن طواقم الإنقاذ وصلت إلى المكان مساء الجمعة، وحاولت بداية إخراج الطفلة يدويًا دون استخدام أدوات فنية حرصًا على سلامتها، إلا أن ضيق المساحة جعل الأمر مستحيلًا.

وبعد محاولات عدة، اضطر رجال الإطفاء إلى تفكيك أجزاء من الغسالة وكشف الحوض الداخلي، ليتمكنوا في النهاية من تحرير الطفلة بسلام دون أن تصاب بأي أذى.

وأكدت السلطات أن الفتاة كانت في حالة جيدة بعد الحادث، لكنها عانت من حالة فزع مؤقتة، فيما حذّرت فرق الإنقاذ الأهالي من ترك الأطفال يقتربون من الأجهزة المنزلية المغلقة لما تشكله من خطر كبير.

