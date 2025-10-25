أغرب المواقف المحرجة التي تعرض لها الزعماء حول العالم

على مر التاريخ شهد بعض الرؤساء والزعماء حول العالم الكثير من المواقف المحرجة التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز الموقف المحرجة التي تعرض لها الزعماء حول العالم، وفقا لـ "politico".

الرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف محرج للغاية بعد انتشار فيديو يظهر صفعة مفاجئة من زوجته بريجيت ماري له على باب الطائرة الرئاسية، وذلك لحظة وصولهما إلى فيتنام ضمن جولة ماكرون في جنوب شرق آسيا.

وقعت الحادثة بينما كان الزوجان على وشك النزول من الطائرة الرئاسية، لتلفت صفعة بريجيت لزوجها، ، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأثارت صفعة بريجيت لزوجها على وجهه ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.

الرئيس الروسي بوتين

تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لموقف محرج وذلك عندما سقط على وجهه على الجليد في ملعب بولشوي آيس دوم بمدينة سوتشي الروسية،

خلال احتفاله بالانتصار بعد مشاركته في مباراة استعراضية لهوكي الجليد.

رئيس الوزراء الإيطالي السابق

تعرض رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني لاعتداء عنيف ومفاجئ في ساحة الدومو بمدينة ميلانو يوم 13 ديسمبر عام 2009، وذلك أثناء مشاركته في تجمع سياسي لحزب شعب الحرية.

هيلاري كلينتون

تعرضت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون لمحاولة اعتداء في 10 أبريل عام 2014، عندما ألقى عليها حذاء أثناء إلقائها كلمة في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية.

صفعة ماريانو راخوي

تعرض رئيس الوزراء الإسباني السابق ماريانو راخوي، لاعتداء مفاجئ وعنيف يوم 16 ديسمبر عام 2015، أثناء مشاركته في جولة حملة انتخابية في مسقط رأسه بمدينة بونتيفيدرا في منطقة جاليسيا.

الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش

تعرض الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش للضرب بالحذاء، ويعد هذا الحادث من أشهر المواقف المحرجة التي تعرض لها زعماء العالم.

