زوجة مصطفى فتحي تدعمه خلال مشاركته مع منتخب مصر فى أمم أفريقيا

حرصت هبة خليفة زوجة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، على دعم زوجها خلال تواجده رفقة معسكر منتخب مصر بالمغرب، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025.

ونشرت هبة عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لزوجها قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا أمس، مع وضع رمز تعبيري قلب.

وفي سياق متصل، تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز أمس على حساب جنوب أفريقيا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

ويذكر أن المنتخب الوطني، ضمن التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته، برصيد 6 نقاط من مباراتين.

