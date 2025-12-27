مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

زوجة مصطفى فتحي تدعمه خلال مشاركته مع منتخب مصر فى أمم أفريقيا

كتب : مصراوي

04:17 ص 27/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    زوجة مصطفى فتحي (2)
  • عرض 10 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (18)
  • عرض 10 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (4)
  • عرض 10 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (14)
  • عرض 10 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (12)
  • عرض 10 صورة
    مصطفي فتحي من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    مصطفى فتحي من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
  • عرض 10 صورة
    مصطفى فتحي (1)
  • عرض 10 صورة
    مصطفى فتحي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرصت هبة خليفة زوجة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، على دعم زوجها خلال تواجده رفقة معسكر منتخب مصر بالمغرب، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025.

ونشرت هبة عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لزوجها قبل مباراة مصر وجنوب أفريقيا أمس، مع وضع رمز تعبيري قلب.

وفي سياق متصل، تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز أمس على حساب جنوب أفريقيا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

ويذكر أن المنتخب الوطني، ضمن التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته، برصيد 6 نقاط من مباراتين.

أقرأ ايضًا:

"بعد مشاركته أمام جنوب أفريقيا".. زوجة إمام عاشور توجه له رسالة خاصة

محمود كهربا يوجه رسالة إلى محمد الشناوي بعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى فتحي زوجة مصطفى فتحي كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا 2025 منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضطراب بالملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا