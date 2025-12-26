أغنى 5 دول في العالم عام 2025.. إحداها عربية

لأول مرة منذ قرن.. اكتشاف حيوان مفترس نادر في أمريكا (فيديو وصور)

كتبت- أسماء مرسي:

دخلت مهندسة ألمانية التاريخ، بعدما أصبحت أول شخص يستخدم كرسيا متحركا يشارك في رحلة إلى الفضاء، وذلك ضمن رحلة شبه مدارية نفذتها شركة "بلو أوريجين" المملوكة للملياردير الأميركي جيف بيزوس، وفقا لموقع "ndtv".

عبور خط الفضاء

انطلقت المهندسة ميكايلا بنتهاوس مع خمسة أشخاص آخرين من ولاية تكساس، حيث وصلت المركبة إلى ما فوق خط كارمان، وهو الحد المعترف به دوليا لبداية الفضاء، وذلك خلال رحلة استمرت نحو 10 دقائق.

تعاني ميكايلا من إصابة في النخاع الشوكي نتيجة حادث أثناء ركوب الدراجات الجبلية، ما اضطرها لاستخدام كرسي متحرك.

وقالت في مقطع مصور نشرته الشركة إن تجربتها بعد الحادث جعلتها تدرك "مدى صعوبة الوصول إلى كثير من المجالات للأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضافت: "إذا أردنا أن نكون مجتمعا شاملا، علينا أن نكون كذلك في كل المجالات، لا فقط في الأماكن التي نختارها".

رحلة ضمن برنامج السياحة الفضائية

تعد هذه المهمة الرحلة السادسة عشرة لشركة "بلو أوريجين"، التي تقدم رحلات سياحية فضائية منذ عدة سنوات باستخدام صاروخ "نيو شيبارد"، دون الكشف عن تكلفة التذكرة.

من هي ميكايلا بنتهاوس؟

- مهندسة ألمانية متخصصة في هندسة الطيران والفضاء والميكاترونيات.

- تبلغ من العمر 33 عاما.

- درست هندسة الميكاترونيات والروبوتات.

- ثم حصلت على درجة الماجستير من جامعة ميونخ التقنية.

- انضمت إلى وكالة الفضاء الأوروبية عام 2024 كمتدربة ضمن برنامج الخريجين الشباب.

- تستخدم كرسيا متحركا منذ عام 2018 إثر إصابة في النخاع الشوكي.

- شاركت سابقا في رحلة بانعدام الجاذبية، وعملت سفيرة لمنظمة "أسترو أكسس".

- كما قادت مهمة تدريبية في محطة "لوناريس" البحثية في بولندا، وهي أول محطة فضائية تجريبية مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.

- بالإضافة إلى عملها العلمي، تمارس الرياضة، مثل التنس على الكراسي المتحركة، في مثال على الإصرار وقوة الإرادة.

اقرأ أيضًا:

هيفاء وهبي جريئة.. 20 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات احتفالا بالكريسماس

5 فيتامينات نقصها يسبب ضيق التنفس.. احذر هذه الأعراض

5 فوائد مذهلة لشرب الشاي الأخضر.. وهؤلاء ممنوعون من تناوله

6 إشارات تحذيرية تكشف عن خلل بالجسم- احذرها

