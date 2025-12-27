الصومال تدين اعتراف إسرائيل بأرض الصومال كدولة مستقلة

قالت وزارة الخارجية الصومالية، إن تحرك إسرائيل للاعتراف بأرض الصومال غير قانوني وباطل ويمثل هجوما مباشرا على سيادتها.

وأكدت الخارجية، في بيان الجمعة، رفض الحكومة الصومالية هذا القرار على الفور باعتباره هجوما متعمدا على سيادة الصومال، وعملا غير قانوني وباطل بموجب القانون الدولي.

وشددت الخارجية على أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الصومال ولا ينفصل عنه ولا يمكن التصرف فيه.

كما أكد الصومال من جديد دعمه لإقامة الدولة الفلسطينية ورفض القواعد العسكرية الأجنبية أو الصراعات بالوكالة.