مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

وردة.. 8 صور لزوجة عواد والجمهور يعلق

كتب - محمد عبد السلام:

01:54 ص 27/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    زوجة محد عواد (5)
  • عرض 8 صورة
    زوجة محد عواد (6)
  • عرض 8 صورة
    زوجة محد عواد (3)
  • عرض 8 صورة
    زوجة محد عواد (4)
  • عرض 8 صورة
    زوجة محد عواد (7)
  • عرض 8 صورة
    زوجة محد عواد (8)
  • عرض 8 صورة
    زوجة محد عواد (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة.

وظهرت حنين وهي في الاستديو أثناء تصوير حلقة برنامجها الإذاعي، بإطلالة أنيقة لاقت إعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين تفاعلوا مع الصور و أشادوا بذوقها وأناقتها الدائمة.

وحصدت الصور عددا كبيرا من التعليقات، وجاءت من أبرز تعليقات المتابعين تعليق: "وردة".

ويشار إلى أن حنين خالد تشغل منصب مذيعة بإذاعة "صوت الزمالك"، التي تحظى بنسبة متابعة واسعة بين جماهير القلعة البيضاء.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، يوم الخميس الموافق 1 يناير، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة محمد عواد محمد عواد راديو الزمالك الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضطراب بالملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا