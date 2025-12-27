وردة.. 8 صور لزوجة عواد والجمهور يعلق

أول تعليق من زوجة ياسر إبراهيم على أدائه ضد جنوب إفريقيا

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة.

وظهرت حنين وهي في الاستديو أثناء تصوير حلقة برنامجها الإذاعي، بإطلالة أنيقة لاقت إعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين تفاعلوا مع الصور و أشادوا بذوقها وأناقتها الدائمة.

وحصدت الصور عددا كبيرا من التعليقات، وجاءت من أبرز تعليقات المتابعين تعليق: "وردة".

ويشار إلى أن حنين خالد تشغل منصب مذيعة بإذاعة "صوت الزمالك"، التي تحظى بنسبة متابعة واسعة بين جماهير القلعة البيضاء.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، يوم الخميس الموافق 1 يناير، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.