أول تعليق من ابنة حسام حسن بعد الفوز على جنوب إفريقيا

نشرت يارا حسام حسن ابنة الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لوالدها بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا.

وظهرت يارا عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" صورة لحسام حسن خلال مباراة مصر وجنوب أفريقيا، وعلقت عليها قائلا: "بنحبك ياعميد"

وقد فاز منتخب مصر على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

وبهذا الفوز يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني بثلاثة نقاط.