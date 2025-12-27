مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

جميع المباريات

أول تعليق من ابنة حسام حسن بعد الفوز على جنوب إفريقيا

كتب - محمد عبد السلام:

01:39 ص 27/12/2025 تعديل في 01:39 ص
نشرت يارا حسام حسن ابنة الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لوالدها بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا.

وظهرت يارا عبر خاصية "الستوري" خلال "إنستجرام" صورة لحسام حسن خلال مباراة مصر وجنوب أفريقيا، وعلقت عليها قائلا: "بنحبك ياعميد"

وقد فاز منتخب مصر على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

وبهذا الفوز يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني بثلاثة نقاط.

ابنة حسام حسن يارا حسام حسن منتخب مصر حسام حسن جنوب إفريقيا كأس الأمم الأفريقية

