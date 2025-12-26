ارتفاعه 19 مترا.. الصين تصمم رجل ثلج ضخما في 11 يوما "فيديو"

مع اقتراب عام 2026، يبحث الناس في جميع أنحاء العالم عن الكلمات والرسائل المناسبة والمميزة للتعبير عن الحب والامتنان لأحبابهم وأقاربهم.

وفي هذا التقرير، نقدم لكم مجموعة مميزة من رسائل التهاني للاحتفال بعام 2026، وفقا لـ "ecoflow".

أتمنى لعائلتي الرائعة عاما جديدا سعيدا ومشرقا مليئا بالفرح.

أتمنى أن يجمع عام 2026 عائلتنا أكثر ويملأ منزلنا بالبركات.

أتمنى لكم عاما مليئا بالصحة والحب والضحك.. عام جديد سعيد.

شكرا لك على صداقتك لي في السراء والضراء.. عام جديد سعيد 2026.

أتمنى لكم النمو والنجاح والفرص الجديدة في عام 2026.

أسأل الله أن يمن عليكم بنعمته في عام 2026.

أسأل الله أن يبارك عامكم بالسلام والرخاء.

نهنئكم ببداية جديدة، عام جديد سعيد 2026.

أتمنى أن يكون عام 2026 عامك الأقوى والأكثر إشراقا.

أتمنى لكم الحب والأمل والأحلام الجديدة في عام 2026.

كل عام وأنتم بخير وسلام وفرح.. عام جديد سعيد 2026

أتمنى أن تكون الـ 365 يوم القادمة مليئة بالمفاجآت والابتسامات.

أتمنى لك تحقيق كل ما تتمناه في عام 2026.

أتمنى أن يكون عام 2026 عاما للسلام والإيجابية.

أتمنى أن يحمل العام الجديد النجاح والتوفيق لك.

أتمنى أن يكون كل يوم من أيام عام 2026 نعمة.

كل عام وأنتم بخير، أتمنى لكم عاما مليئا بالتألق

كل عام وأنتم بخير للأشخاص الذين يجعلون الحياة جميلة.

أتمنى أن يحمل لنا هذا العام مفاجآت جميلة.

ستأتي أيام أفضل لك في عام 2026.

