إعلان

محمود كهربا يوجه رسالة إلى محمد الشناوي بعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

كتب : مصراوي

04:01 ص 27/12/2025 تعديل في 04:13 ص
وجه محمود عبد المنعم كهربا رسالة إلى محمد الشناوي وذلك بعد أدائه المميز ضد منتخب جنوب إفريقيا.

وشارك كهربا صورة لمحمد الشناوي أثناء تسلمه جائزة رجل المباراة على خاصية "ستوري" إنستجرام وعلق برمز: "قلب".

وقدم الشناوي أداء مميزا نال إعجاب جمهور الكرة المصرية حيث تصدى لكرات خطيرة من لاعبي جنوب إفريقيا.

وفاز منتخب مصر على منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، أحرزه محمد صلاح من ركلة جزاء.

ويلاقي منتخب مصر منتخب أنجولا يوم الاثنين المقبل في مباراة ستقام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

محمد الشناوي كهربا منتخب مصر منتخب مصر ضد منتخب أنجولا كأس الأمم الأفريقية

