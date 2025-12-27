اليوم.. الصحفيين تنظم احتفالية جوائز الصحافة المصرية

تقيم نقابة الصحفيين، احتفالية جوائز الصحافة المصرية "دورة محمود عوض 2025"، اليوم السبت 27 ديسمبر 2025م، في تمام الساعة الخامسة مساءً على مسرح النقابة.

تبدأ الاحتفالية التي تنظمها نقابة الصحفيين بتكريم الكاتبة الصحفية والنقابية أمينة شفيق بعد فوزها بجائزة النقابة التقديرية.

ويلي ذلك تقديم جائزة حرية الصحافة لشهداء الصحافة الفلسطينية نظرًا لما قدموه من تضحيات مهنية وشخصية في سبيل نقل الحقيقة للعالم، وكشف زيف رواية الكيان الصهيوني، وذلك بحضور مجموعة من أسر شهداء الصحافة الفلسطينيين المقيمين في مصر.

كما سيتم الاحتفاء بأمير الصحافة محمد التابعي مع حلول الذكرى الخمسين لرحيله، والاحتفاء بصحيفة "الأهرام" بمناسبة مرور 150 عامًا على إصدارها، والاحتفاء بمجلتي "المصور" و"روزاليوسف" بمناسبة مرور 100 عام على إصداريهما.

وتتضمن الاحتفالية تكريم خاص للكاتب الصحفي عبد القادر شهيب بمناسبة مئوية مجلة "المصور" في مؤسسة دار الهلال، وتكريم خاص للكاتب الصحفي رشاد كامل بمناسبة مئوية مجلة "روزاليوسف" في مؤسسة روزاليوسف، وتكريم خاص للكاتب الصحفي نجيب محمد يعقوب أحد أقدم شيوخ المصححين والمراجعين في مؤسسة "أخبار اليوم".

وتحيي الاحتفالية فرقة الفالوجا الفلسطينية، التي تأسست عام 1983م، في القاهرة على يد طلاب تمريض بالهلال الأحمر الفلسطيني، وهي فرقة فنية وتراثية تُقدّم الدبكة والتابلوهات الفلسطينية كرسالة مقاومة للحفاظ على الهوية.

الفرقة تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، وتمتلك مدرسة تراثية منذ أكثر من 40 سنة لتعليم الدبكة والأغاني الفلسطينية للأطفال والشباب في مصر وفلسطين، وبأكثر من لغة، وتختتم الاحتفالية بتكريم الفائزين في المسابقة والمرشحين ضمن القائمة القصيرة.

