كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

زوجة مروان عطية تحتفل بفوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

كتب : مصراوي

03:30 ص 27/12/2025
  عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (6)
  • عرض 21 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم الأهلى (4)
  • عرض 21 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية (3)
  • عرض 21 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية (4)
  • عرض 21 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 21 صورة
    سلمى صقر مع زوجها مروان عطية
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 21 صورة
    سلمى صقر تساند زوجها مروان عطية (3)
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 21 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 21 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية
  • عرض 21 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية
  • عرض 21 صورة
    سلمى صقر وزوجها (41)

كتب- يوسف محمد:

احتفلت سلمى صقر زوجة نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، بفوز المنتخب الوطني على حساب جنوب أفريقيا أمس الجمعة، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ونشرت صقر عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لزوجها بقميص منتخب مصر، مع وضع رمز تعبيري قلب وعلم مصر، في إشارة إلى دعمها لزوجها المشارك مع الفراعنة بالبطولة.

وحقق منتخب مصر الفوز أمس على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة مروان عطية سلمى صقر منتخب مصر مروان عطية كأس الأمم الأفريقية صور سلمى صقر

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

اضطراب بالملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا