"بعد مشاركته أمام جنوب أفريقيا".. زوجة إمام عاشور توجه له رسالة خاصة

كتب- يوسف محمد:

احتفلت سلمى صقر زوجة نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، بفوز المنتخب الوطني على حساب جنوب أفريقيا أمس الجمعة، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ونشرت صقر عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لزوجها بقميص منتخب مصر، مع وضع رمز تعبيري قلب وعلم مصر، في إشارة إلى دعمها لزوجها المشارك مع الفراعنة بالبطولة.

وحقق منتخب مصر الفوز أمس على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".