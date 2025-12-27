إعلام أمريكي: إطلاق نار داخل مقر شرطة "شوشون" في أيداهو

(وكالات):

أفادت وسائل إعلام أمريكية، في نبأ عاجل، بوقوع حادث إطلاق نار داخل مقر شرطة مقاطعة "شوشون" التابعة لولاية أيداهو، مما استدعى استنفاراً أمنياً فورياً في محيط المبنى.

ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، فقد أشارت التقارير الأولية إلى سماع دوي أعيرة نارية داخل المقر الأمني، فيما لم تصدر السلطات الرسمية حتى الآن بياناً تفصيلياً حول هوية المنفذ أو وجود إصابات بشرية جراء الحادث.

وعلى الفور، فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً مشدداً حول المنطقة، وبدأت الأجهزة المعنية في التعامل مع الموقف للسيطرة على الوضع وكشف ملابسات الواقعة.