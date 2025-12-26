هزت واقعة عنف أسري الرأي العام في تركيا، بعد مقتل امرأة على يد زوجها على خلفية نزاع عائلي وإجراءات طلاق كانت جارية بين الطرفين.

وبحسب موقع Haberler التركي، وقعت الحادثة في أحد شوارع قضاء كاهتا التابع لولاية أديامان، حيث تعرضت الزوجة، البالغة من العمر 45 عاما، لاعتداء مفاجئ أثناء وجودها في مكان عام رفقة زوجها.

وأسفر الاعتداء عن إصابتها بجروح خطيرة، كما أُصيبت إحدى بناتهما في يدها أثناء محاولتها التدخل لحماية والدتها.

وعلى الفور، انتقلت فرق الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابة إلى مستشفى كاهتا الحكومي، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، رغم الجهود الطبية المبذولة لإنقاذها.

وفي أعقاب الواقعة، فر الزوج من المكان، فيما باشرت قوات الأمن التركية عمليات بحث مكثفة لتعقبه وإلقاء القبض عليه، مع فتح تحقيق رسمي للوقوف على تفاصيل الحادثة وملابساتها.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında göğsünden ve boğazından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. pic.twitter.com/Oto5BAMk0i — Haberler.com (@Haberler) December 20, 2025

