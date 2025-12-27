إعلان

محاكمة متهم بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية أمام جنايات الإرهاب

كتب- صابر المحلاوي:

04:00 ص 27/12/2025

أرشيفية

تنظر الدائرة الأولى جنايات الإرهاب، اليوم السبت، محاكمة أحد المتهمين المنتمين للتيار التكفيري، لاتهامه بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، وذلك بمقر مركز الإصلاح والتأهيل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهم إلى المحاكمة، لاتهامه بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأوضحت التحقيقات أن الجماعة استخدمت الإرهاب كوسيلة رئيسية لتنفيذ أغراضها الإجرامية، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

