كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

زوجة إمام عاشور تحتفل بالكريسماس (صورة)

كتب : مصراوي

03:39 ص 27/12/2025 تعديل في 04:14 ص
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    ياسمين حافظ (1)
  • عرض 23 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور
  • عرض 23 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (1)
  • عرض 23 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (2) (1)
  • عرض 23 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (2)
  • عرض 23 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (1) (2)
  • عرض 23 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (3)
  • عرض 23 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (2)
  • عرض 23 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (3)
  • عرض 23 صورة
    خطفت الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور لها.. من هي ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور؟
  • عرض 23 صورة
    زوجة إمام عاشور (13) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة إمام عاشور (14) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة إمام عاشور (10) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة إمام عاشور (15) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة إمام عاشور (5) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة إمام عاشور (27)
  • عرض 23 صورة
    زوجة إمام عاشور (26)
  • عرض 23 صورة
    زوجة إمام عاشور (28)
  • عرض 23 صورة
    زوجة إمام عاشور (11) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة إمام عاشور (12) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة إمام عاشور (1)

احتفلت زوجة إمام عاشور، ياسمين حافظ، بالكريسماس، حيث نشرت صورة عبر خاصية "ستوري" حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجهت ياسمين حافظ رسالة رومانسية لإمام عاشور بعد أدائه المميز اليوم في مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا، حيث كتبت: "حفظك الله يا حبيبي".

وفاز منتخب مصر على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، أحرزه النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه منتخب أنجولا يوم الاثنين في مباراة ستقام الساعة 6 مساء بتوقت القاهرة.

زوجة إمام عاشور ياسمين حافظ صور زوجة إمام عاشور منتخب مصر منتخب مصر ضد أنجولا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

نيجيريا

- -
22:00

تونس

