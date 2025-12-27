محمود كهربا يوجه رسالة إلى محمد الشناوي بعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

"بعد مشاركته أمام جنوب أفريقيا".. زوجة إمام عاشور توجه له رسالة خاصة

احتفلت زوجة إمام عاشور، ياسمين حافظ، بالكريسماس، حيث نشرت صورة عبر خاصية "ستوري" حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجهت ياسمين حافظ رسالة رومانسية لإمام عاشور بعد أدائه المميز اليوم في مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا، حيث كتبت: "حفظك الله يا حبيبي".

وفاز منتخب مصر على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، أحرزه النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه منتخب أنجولا يوم الاثنين في مباراة ستقام الساعة 6 مساء بتوقت القاهرة.