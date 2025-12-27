"الكل عليك بينم".. شقيقة محمد صلاح تعلق على أدائه بهذه الطريقة
كتب : مصراوي
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
علقت رباب صلاح، شقيقة النجم المصري محمد صلاح، على أدائه في مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا.
ونشرت عبر خاصية "ستوري" إنستجرام صورة له بأغنية "على وضعك" للمغني أحمد سعد، كما شاركت صورة أخرى له أثناء تحية الجمهور على أنغام أغنية "الكل عليك بينم".
وأحرز محمد صلاح هدف منتخب مصر من ركلة جزاء في مرمى جنوب إفريقيا.
وانتهت المباراة بفوز مصر بهدف دون رد.
ويلاقي منتخب مصر منتخب أنجولا في مباراة ستقام يوم الاثنين المقبل وتذاع في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.