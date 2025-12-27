مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

جميع المباريات

"الكل عليك بينم".. شقيقة محمد صلاح تعلق على أدائه بهذه الطريقة

كتب : مصراوي

03:53 ص 27/12/2025 تعديل في 04:12 ص
علقت رباب صلاح، شقيقة النجم المصري محمد صلاح، على أدائه في مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا.

ونشرت عبر خاصية "ستوري" إنستجرام صورة له بأغنية "على وضعك" للمغني أحمد سعد، كما شاركت صورة أخرى له أثناء تحية الجمهور على أنغام أغنية "الكل عليك بينم".

وأحرز محمد صلاح هدف منتخب مصر من ركلة جزاء في مرمى جنوب إفريقيا.

وانتهت المباراة بفوز مصر بهدف دون رد.

ويلاقي منتخب مصر منتخب أنجولا في مباراة ستقام يوم الاثنين المقبل وتذاع في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رباب صلاح انستقرام رباب صلاح محمد صلاح منتخب مصر منتخب جنوب إفريقيا منتخب مصر ضد منتخب أنجولا كأس الأمم الأفريقية

