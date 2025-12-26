كتب – سيد متولي

عند الحديث عن الثروة الوطنية، عادة ما تهيمن أرقام الناتج المحلي الإجمالي على النقاش، يعطي الناتج المحلي الإجمالي فكرة عامة عن حجم الاقتصاد، لكنه لا يظهر مستوى معيشة الأفراد.

فحتى الدول الكبيرة ذات الناتج المحلي الإجمالي المرتفع قد تعاني من تدني مستوى المعيشة، ويعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، المعدل وفقا لتعادل القوة الشرائية، مؤشرا مهما لأنه يقدم صورة أدق عن الرخاء الحقيقي من خلال مراعاة عدد السكان والأسعار وتكاليف المعيشة.

واستنادا إلى تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2025، إليكم قائمة بأغنى 5 دول في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (معدل وفقا لتعادل القوة الشرائية) وأسباب نجاحها، بحسب موقع World Atlas.

ليختنشتاين – 201,112 دولارًا

تتصدر ليختنشتاين التصنيف، محتلة المركز الأول بجدارة، فقد تحولت هذه الإمارة الألبية الصغيرة من مجتمع زراعي إلى مركز للصناعات القائمة على الابتكار.

ويعتمد اقتصادها على التصنيع عالي الدقة، والآلات المتخصصة، ومنتجات طب الأسنان، وقطاع الخدمات المالية القوي.

ويتعزز استقرارها على المدى الطويل من خلال علاقاتها المتينة مع سويسرا، واستخدام الفرنك السويسري، والوصول التفضيلي إلى الأسواق عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية ورابطة التجارة الحرة الأوروبية.

وعلى الرغم من صغر حجمها، تتمتع ليختنشتاين بتصنيف ائتماني ممتاز، ومعدل بطالة منخفض للغاية، واستثمارات عالية باستمرار في البحث والتطوير.

سنغافورة – 156,969 دولارًا أمريكيًا

يعد تحول سنغافورة، وبشكل هائل، من ميناء مهمل إلى عاصمة عالمية للأعمال والتكنولوجيا، إنجازا تاريخيا، فمنذ عام 1965، ركزت على النمو القائم على التصدير، والحوكمة الرشيدة، والتعليم، واليوم، تشكل الصناعات التحويلية، والتمويل، والتجارة، والخدمات الرقمية، الركائز الأساسية لاقتصادها.

لوكسمبورج – 152,395 دولارًا

يرتكز اقتصاد لوكسمبورج على قطاع الخدمات المالية القوي، الذي يدير أصولا تتجاوز قيمتها 5 تريليونات يورو، ما يجعلها ثاني أكبر مركز لصناديق الاستثمار في العالم بعد الولايات المتحدة.

ويركز هذا القطاع على إدارة الصناديق عبر الحدود، والخدمات المصرفية الخاصة، والتأمين، جاذبا رؤوس أموال دولية ضخمة، ولتعزيز مكانتها، أدرجت بورصة لوكسمبورج الخضراء سندات مستدامة بقيمة تزيد عن تريليون يورو، ما جعلها المركز الرائد في الاتحاد الأوروبي للتمويل الأخضر.

أيرلندا – 147,878 دولارًا

يرتكز نمو أيرلندا على الاستثمار الأجنبي المباشر من شركات التكنولوجيا والأدوية والتمويل، كما تسهم عضوية الاتحاد الأوروبي والقوى العاملة المتعلمة في تعزيز اقتصادها.

ورغم أن أرباح الشركات متعددة الجنسيات تضخم الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الاستهلاك المحلي وفرص العمل يدعمان مستويات معيشية عالية، وحتى عند استخدام مقاييس معدلة مثل الدخل القومي الإجمالي، تظل أيرلندا من بين أغنى دول العالم على أساس تعادل القوة الشرائية.

قطر – 122,283 دولارًا

تشكل احتياطيات الغاز الطبيعي الضخمة ومكانة قطر كدولة رائدة في تصدير الغاز الطبيعي المسال أساس ازدهارها.

وتمول البنية التحتية والخدمات العامة وصندوق الثروة السيادي الكبير من عائدات الطاقة.

وتتوسع قطر في قطاعات السياحة والتعليم والخدمات المصرفية من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، وسيستمر توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال لسنوات عديدة قادمة.

