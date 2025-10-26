أغرب المواقف المحرجة التي تعرض لها الزعماء حول العالم

رغم مرور مئات السنين وتغير ملامح المدن والعصور، ما زالت بعض الفنادق القديمة حول العالم تحافظ على مكانتها الفريدة وسحرها التاريخي، لتصبح وجهات يقصدها السياح لا للإقامة فقط، بل للسفر عبر الزمن.

وفيما يلي نستعرض أقدم 3 فنادق ما زالت تعمل حتى اليوم، وبعضها يعود تاريخه إلى أكثر من ألف عام، وفقًا لـ timesofindia.

نِشِيياما أونسن كيونكان (Nishiyama Onsen Keiunkan) – اليابان.

يُعد هذا الفندق أقدم فندق في العالم على الإطلاق، وقد دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، يقع في منطقة ياماناشي باليابان، تم تأسيسه عام 705 ميلاديًا، يديره حتى اليوم أحفاد العائلة نفسها التي أنشأته منذ أكثر من 1300 عام.

الفندق يتميز بعيون المياه الساخنة الطبيعية، وغرفه تمزج بين الطراز الياباني التقليدي والرفاهية الحديثة. رغم عمره الطويل، إلا أنه ما زال يحتفظ بجمال تصميمه الأصلي وهدوئه الساحر.

هوشي ريوكان (Hoshi Ryokan) – اليابان

فندق ياباني آخر من العصور القديمة، يُعد ثاني أقدم فندق في العالم، تأسس عام 718 ميلاديًا، ويُدار أيضًا من قبل الجيل السادس والأربعين من العائلة المؤسسة، يقع في محافظة إيشيكاوا ويشتهر بمناظره الجبلية وأحواض الينابيع الساخنة، ويعتبر مثالًا حيًا على الضيافة اليابانية الأصيلة.

كل زاوية فيه تحكي قصة من التاريخ، حتى أن بعض الغرف ما زالت تحمل ديكورات خشبية يدوية من القرن الثامن.

أولد بيل (The Olde Bell) – إنجلترا

تأسس عام 1135 ميلاديًا في قرية "هيرلي" بالقرب من لندن، ويُعتبر من أقدم النُزل في أوروبا، كان الفندق في بدايته مكانًا لاستضافة الرهبان والمسافرين، وتحول مع مرور الوقت إلى وجهة راقية يقيم فيها المشاهير والسياسيون.

اللافت أن الفندق ما زال يحتفظ بجدرانه الحجرية الأصلية ومدافئه القديمة، مع تحديثات بسيطة جعلته مزيجًا مثاليًا بين العراقة والحداثة.