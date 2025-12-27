مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

جميع المباريات

"بعد مشاركته أمام جنوب أفريقيا".. زوجة إمام عاشور توجه له رسالة خاصة

كتب : مصراوي

04:12 ص 27/12/2025
وجهت ياسمين حافظ زوجة نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، رسالة إلى زوجها بعد مشاركته رفقة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا أمس، في كأس أمم أفريقيا أمس.

ونشرت زوجة إمام عاشور، عبر حسابها الرسمي، على "إنستجرام"، صورة للقميص الذي يرتديه اللاعب مع منتخب مصر وكتب: "حفظك الله يا حبيبي".

وشارك إمام عاشور رفقة منتخب مصر أمس، في مباراة جنوب أفريقيا بكأس أمم أفريقيا، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفراعنة بهدف دون مقابل.

وفي سياق متصل يستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره أنجولا، يوم الإثنين المقبل 29 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا.

زوجة إمام عاشور منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وجنوب أفريقيا

