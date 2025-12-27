وجهت ياسمين حافظ زوجة نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، رسالة إلى زوجها بعد مشاركته رفقة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا أمس، في كأس أمم أفريقيا أمس.

ونشرت زوجة إمام عاشور، عبر حسابها الرسمي، على "إنستجرام"، صورة للقميص الذي يرتديه اللاعب مع منتخب مصر وكتب: "حفظك الله يا حبيبي".

وشارك إمام عاشور رفقة منتخب مصر أمس، في مباراة جنوب أفريقيا بكأس أمم أفريقيا، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفراعنة بهدف دون مقابل.

وفي سياق متصل يستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره أنجولا، يوم الإثنين المقبل 29 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

محمود كهربا يوجه رسالة إلى محمد الشناوي بعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

"الكل عليك بينم".. شقيقة محمد صلاح تعلق على أدائه بهذه الطريقة



