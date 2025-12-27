مصدر يكشف كواليس حادث اصطدام قطار بميكروباص بالمنوفية

كشف مصدر مسؤول لموقع "مصراوي" تفاصيل حادث اصطدام قطار بسيارة أجرة بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات بشرية.

وأوضح المصدر، أن السيارة كانت تعبر من معبر غير شرعي أعلى شريط السكة الحديد، أثناء مرور قطار قادم من منوف في اتجاه بنها، مشيرًا إلى أن سائق السيارة شعر ببطء حركتها أعلى القضبان، فبادر بتركها والهرب قبل وصول القطار بلحظات.

وأضاف أن سائق القطار شاهد السيارة من مسافة مناسبة، فقرر تهدئة السرعة قدر الإمكان لتقليل حدة الاصطدام، وهو ما ساهم في تفادي وقوع كارثة أو خسائر في الأرواح، خاصة أن السيارة كانت خالية تمامًا من الركاب وقت الحادث.

وأشار المصدر إلى أن قوات الشرطة انتقلت إلى موقع البلاغ، ورفع السيارة من على شريط السكة الحديد وإعادة حركة القطارات لطبيعتها، كما جرى التحفظ على السيارة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.