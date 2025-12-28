في إطار المتابعة الأمنية المكثفة لسير العملية الانتخابية، واصلت الأجهزة المعنية توجيه ضربات حاسمة لأي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين بعدة محافظات.

في دائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا، تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط شخص أثناء قيادته سيارة ميكروباص بمحيط إحدى اللجان الانتخابية، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، بقصد استخدامها لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي دائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة، جرى ضبط شخص آخر وبحوزته مبالغ مالية، كان يعتزم توزيعها على الناخبين مقابل الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح بعينه.

كما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمحافظة سوهاج، يظهر خلاله شخصان يستقلان سيارة ميكروباص ويقومان بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة المراغة. وبالفحص، تم تحديد وضبط المتهمين، حيث أقرا بارتكابهما الواقعة لدعم أحد المرشحين، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة.

وفي واقعة أخرى بـنجع حمادي، تم ضبط شخص أثناء تجوله بسيارة ميكروباص تحمل ملصقات دعائية لأحد المرشحين، في مخالفة صريحة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في دائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج في كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشح معين، حيث تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة في إطار دعم المرشح المشار إليه.

وفي دائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا أمكن ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح مرشحين اثنين.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة من ضبط شخص بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

الأمر نفسه بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، ألقت الشرطة القبض على سيدة بحوزتها مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي السياق ذاته، كشف تحرات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن تضرر سيدة من أخرى لتوزيعها مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة إبشواى بالفيوم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل) وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين في الوقائع المشار إليها، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

