وقف قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

كتب : محمود الشوربجي

08:12 م 28/12/2025

محكمة القضاء الإداري

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 49062 لسنة 79 ق، والمقام من هيفاء وهبي، ضد نقيب المهن الموسيقية، بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح الفنانة تصريح الغناء داخل مصر، مع إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وفق المحامي شريف حافظ، دفاع المطربة هيفاء وهبي.

وأوضح حافظ، في بيان له، أن الفنانة هيفاء وهبي أقامت دعواها بعد أن فوجئت بصدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إقامة الحفلات داخل مصر، دون سند قانوني أو مسوغ مشروع، ودون أن يسبق القرار إجراء أي تحقيق رسمي أو سماع أقوالها، بما يشكل قرارًا إداريًا معيبًا يتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائه.

لفت حافظ إلى أن القرار المطعون عليه جاء مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، إذ لم يستهدف تحقيق المصلحة العامة أو حماية المهنة، وإنما انصرف إلى تقييد النشاط الفني للطاعنة والنيل منها دون مبرر قانوني.

تابع أنه خلال جلسة 16 نوفمبر 2025 مثل دفاعًا عن الفنانة هيفاء وهبي، وقدم 5 حوافظ مستندات تثبت سلامة موقفها القانوني وبطلان قرار نقابة المهن الموسيقية، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وأصدرت حكمها بوقف تنفيذ قرار منعها من الغناء داخل مصر وإلغائه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

