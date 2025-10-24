فرصة استثنائية.. عرض شقة فاخرة في لندن بسعر لن تتخيله

كتب – سيد متولي

أطلقت سيدة بريطانية تدعى جينا سحبا علنيا لبيع شقتها الفاخرة في توتنهام شمال لندن، حيث حددت سعر التذكرة بـ5 جنيهات إسترلينية فقط، مقابل فرصة للفوز بشقة مفروشة بقيمة 380 ألف جنيه إسترليني وجائزة نقدية بـ10 آلاف إسترليني.

وتخصص عائدات السحب أيضا لدعم مؤسسة "توتنهام هوتسبير فاونديشن" للمشاريع المجتمعية، بحسب صحيفة ذا صن.

وبحسب شروط السحب، تُخصّص 5% من العائدات لمؤسسة خيرية، ويوزع الباقي وفق نظام منصة "Raffall". الشقة تقع على بعد 500 متر من ملعب توتنهام، ضمن مشروع سكني حاصل على جوائز، وتضم غرفتين، شرفة بإطلالة بانورامية، وحديقة مشتركة.

جينا صممت بعض تفاصيل الديكور بنفسها، منها بلاط المطبخ اليدوي.

تشمل الجائزة تغطية رسوم الدمغة والمصاريف القانونية، مما يخفف العبء المالي على الفائز.

وقررت جينا بيع شقتها عبر الإنترنت دون وسطاء، بعد انتقالها للعيش مع شريكها.

ولاقت المبادرة رواجًا واسعًا على "تيك توك"، ووصفت بأنها "فكرة إنسانية مبدعة" تتيح فرصة لذوي الدخل المحدود دخول سوق العقارات.

وينتهي السحب في 4 يناير 2026، بشرط بيع 120 ألف تذكرة لتسليم الشقة، وإلا سيحصل الفائز على نصف العائدات نقدًا.

وأوضحت صفحة السحب على منصة "Raffall" أن الشقة تباع بعقد إيجار مدته المتبقية 88 عامًا، مع رسوم خدمات شهرية قدرها 289 جنيها إسترلينيا، ورسوم أرض سنوية بقيمة 150 جنيها إسترلينيا.

ونصحت المشاركين بقراءة الشروط بعناية وفهم تفاصيل الملكية والإيجار قبل شراء التذاكر.

